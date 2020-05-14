Единоразовые выплаты на детей на Алтае в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить

В Алтайском краевом пенсионном фонде разъяснили порядок выплат пособий на детей, о которых говорил президент. Речь идет о выплатах по 5 тыс. рублей на детей до 3-х лет и единовременном пособии 10 тыс. рублей для детей от 3-х до 16 лет.

10 тысяч на ребенка

Выплачивать единовременное пособие начнут с 1 июня. По подсчетам, в крае под эту категорию попадают 440 тыс. детей.

- Заявление можно будет подать до 1 октября, лучше делать это через Госуслуги, чтобы не подвергать себя риску. Все выплатим, мы работаем для этого без выходных с 3 апреля, вынуждены были вызвать из изоляции всех сотрудников, - говорит Борис Трофимов, управляющий Отделением ПФР по Алтайскому краю.

После объявления о выплатах, люди разом бросились подавать заявления – из-за этого сайт Госуслуг начал виснуть, сейчас, кстати, проблема решена. Те, кто не совладал с сайтом пришли лично в отделения ПФР.

Борис Трофимов о выплатах.

- 2,5 тысячи человек пришли по краю с заявлениями, мы приняли всех. В основном столпотворение было в Барнауле и Бийске. Мы просили людей отойти подальше друг от друга, специалистов - нас тоже отправляли подальше. Сейчас поток людей снизился, - говорит Трофимов.

Жителей просят не паниковать, воздержать от посещения отделений, ведь там могут быть и пенсионеры, которые пришли за оформлением выплат. Из-за угрозы распространения коронавируса они сейчас самые уязвимые. Чтобы подать заявление, есть пять месяцев, денег хватит на всех.

5 тысяч на детей до 3-х лет

Есть также изменения, касающиеся выплат на детей до 3-х лет. Семьи будут получать на протяжении трех месяцев по 5 тыс. рублей на ребенка. Таких семей 38 тысяч, заявки подали и получили 26 тысяч.

- Указ от 11 мая расширил право на поддержку для детей до 3-х лет, не имеющих право на маткапитал. Таких семей в крае около 37 тысяч. То есть получать выплаты будут все дети этого возраста. Те, кто сначала получил отказ в выплате, сейчас должны заново подать заявление, сделать это можно также через портал Госуслуг, - рассказал управляющий Отделением ПФР по Алтайскому краю. – Мы продолжаем оповещать семьи, у нас есть телефоны, рассылаем смс, звоним.

Всего на детские выплаты в Алтайском крае понадобится около 5,6 млрд рублей.

Многие родители получили отказ в выплатах из-за допущенных ошибок, например, путали реквизиты при подаче заявления.

- Были случаи, когда с заявлениям о назначении выплат на одного ребенка обращались и мама, и папа, - говорит Борис Трофимов.

Предварительная запись

Если вы хотите подать заявление на получение выплат лично, для этого нужно предварительно записаться на прием по телефону Единого регионального контакт-центра ПФР – (3852) 399-999

Или через личный кабинет на сайте ПФР. При визите нужно иметь при себе паспорт, свидетельство о рождении ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барнаульские мамы штурмуют Пенсионный фонд ради выплат по 10 тысяч на ребенка

Выплачивать единовременное пособие начнут с 1 июня, но люди уже сейчас пытаются подать заявления и штурмуют отделения пенсионного фонда. 13 мая, в 8 утра, у дверей ПФР на Гоголя, 59 собралась толпа – почти все пришли подать заявление на оформление пособия (подробнее)