Коронавирус в Барнауле, последние новости на 14 мая 2020: положительная динамика и новая «партия» вахтовиков

Коронавирус в Барнауле продолжает отступать. Последние новости на 14 мая 2020 года говорят о том, что уже на протяжении нескольких дней число выписываемых превышает число госпитализированных.

Так 12 мая сразу 84 человека получили статус «здоров» и были выписаны. В это же время госпитализация потребовалась 20 жителям края. 13 мая соотношение было несколько иным – 54 против 43, тем не менее, определенная положительная динамика есть.

Новые случаи были зарегистрированы в Барнауле и Бийске – по 11 человек, в Змеиногорском районе – 6, Славгороде – 4, Павловском районе – 3, Новоалтайске – 3, Благовещенском районе – 2, Бийском районе – 1, Поспелихинском районе – 1, Тальменском районе – 1. Общее число инфицированных достигло отметки 770 человек. Из них 95 – это дети.

- Из общего числа заболевших 71 случай – завозной, в том числе два – из-за рубежа. 560 случаев были инфицированы через контакт с ранее заболевшими, 104 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 143 – у заболевших ОРВИ, в 523 случаях отмечается бессимптомное течение, - сообщают в оперативном штабе.

Второй борт

Накануне вечером, 13 мая, в барнаульском аэропорту приземлился борт со второй партией вахтовиков с Чаяндинского месторождения. В столицу Алтайского края прибыли еще 37 сотрудников. Все они были протестированы на коронавирус еще в Якутии и их результаты были отрицательными. Тем не менее, прямо в аэропорту вахтовиков встречали сотрудники Роспотребнадзора. Они должны были организовать размещение прибывших людей в обсерваторе.

- Доставка до места размещения осуществляется автобусами с соблюдением всех противоэпидемиологических мер, - отмечают в оперштабе.

Несмотря на то, что вахтовики здоровы, им вновь проведут тестирование. В обсерваторе они будут размещены вместе со своими коллегами, которые прибыли в Барнаул 10 мая. На данный момент с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения вывезены 137 жителей Алтайского края. Всего же там работает 269 наших земляков.

- Планируется, что оставшиеся жители края вернуться домой до конца этой недели, - добавляют в правительстве региона.

Зрелищ не будет

Накануне министр культуры Алтайского края Елена Безрукова во время онлайн-конференции сообщила об отмене ряда культурных мероприятий: помимо ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев», на следующий год перенесен Всероссийский театральный фестиваль имени Валерия Золотухина, сворачивается подготовка литературного фестиваля Роберта Рождественского и краевые Дельфийские игры. Впервые с 1976 года не состоится фестиваль «Шукшинские дни на Алтае».

- К сожалению, впервые за историю Шукшинских дней на Алтае, они не состоятся в этом году. Рассматривались различные подходы к этой теме, но это наш самый масштабный фестиваль. Его главная особенность в том, что приезжает огромное количество гостей, участвует большое число людей. Безусловно, проведение такого масштабного мероприятия не представляется возможным этим летом, - сказала Елена Безрукова.

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