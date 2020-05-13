2020-05-13T11:57:51+03:00
Общество

Барнаульские мамы штурмуют Пенсионный фонд ради выплат по 10 тысяч на ребенка

Жителей просят подавать заявления через Госуслуги, но сайт постоянно виснет
Иван ОЛЕКСЮК
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На ребенка полагается по 10 тыс. рублейНа ребенка полагается по 10 тыс. рублейФото: Олег УКЛАДОВ
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Президент объявил о выплатах на детей от 3-х до 16 лет – на ребенка дают по 10 тыс. рублей. Выплачивать единовременное пособие начнут с 1 июня, но люди уже сейчас пытаются подать заявления и штурмуют отделения пенсионного фонда. 13 мая, в 8 утра, у дверей ПФР на Гоголя, 59 собралась толпа – почти все пришли подать заявление на оформление пособия. И это несмотря на пандемию по коронавирусу!

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Сегодня около 8 утра по адресу Гоголя 59
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В управлении краевого ПФР просят подавать заявление через Госуслуги, но из-за шквала обращений сделать это оказалось не так-то просто – сайт работает через раз, то и дело выбрасывая пользователей из системы и внутреннего равновесия. В мобильном приложении вообще пропала кнопка «Подать заявление» в разделе выплат на детей от 3-х до 16 лет. Это не говоря уже о трудностях вроде авторизации для тех, кто пользуется Госуслугами по случаю и давно забыл свой пароль.

У меня восстановить пароль через веб-версию не удалось. После пятой попытки начал дергаться глаз, честное слово, уж проще ногами дойти до ПФР. У коллег вспомнить свой код получилось, но тут снова начались проблемы с подачей заявлений – функция стала недоступна.

- Сайт Госуслуг вчера просто рухнул от наплыва заявителей, - делятся опытом в социальных сетях барнаульцы.

- Сегодня утром спокойно, без нервов, с первого раза все оформила. Все работает, - говорит жительница города Татьяна Андерс.

- Кому-то повезло, а кто-то не смог. Я тоже оформила, а у многих моих знакомых, кто позже начал это делать, не получилось. Сайт работает с перебоями, - говорит Анжела Тагильцева.

Специалисты уверяют, перегруз сайта связан с массовыми обращениями. Если не получилось оформить заявление сразу, просто попробуйте чуть позже. К тому же, подать заявление можно будет до 1 октября.

- У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой. В Алтайском крае почти 400 тыс. детей, на которых может быть оформлена единовременная выплата, - рассказали в региональном управлении ПФР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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