Коронавирус в Барнауле, последние новости на 13 мая 2020: выздоровели сразу 84 человека

За последние сутки выздоровели сразу 84 человека, инфицированных коронавирусом. Это самый большой показатель за все время распространения болезни на территории региона. Как сообщает оперштаб, из ковидного госпиталя Змеиногорской ЦРБ были выписаны сразу 62 пациента. Из них 59 - это работники Корбалихинского рудника. Всего в Алтайском крае на сегодняшний день выздоровели 283 человека, из них 25 детей.

Новые заболевшие

Новых случаев заболевания в четыре раза меньше – за предыдущие сутки зарегистрировано 20 новых случаев. Всего в крае общее число заболевших коронавирусной инфекцией на сегодня составляет 727 человек. Из них 84 ребенка до 17 лет включительно. Новые заболевшие обнаружены в Барнауле – девять человек, трое в Рубцовске, два заболевших в Благовещенском районе, по одному новому пациенту в Бийске, Камне-на-Оби, Поспелихинском, Новичихинском, Егорьевском, Тюменцевском районах.

Санкции за нарушение масочного режима

С 12 мая в крае введен масочный режим. Контроль за этим ведут полицейские. Жители края, которые не носят медицинскую маску в положенных местах, рискуют получить предупреждение или даже штраф. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Лицам без маски грозит штраф от 1 до 30 тыс. рублей, должностным лицам - от 10 до 50 тыс. рублей, предпринимателям без образования юридического лица - от 30 до 50 тыс. рублей, юрлицам – от 100 до 300 тыс. рублей.

Многодетным семьям выдадут маски

В Алтайском крае организуют работу по раздаче масок семьям, воспитывающих шестерых и более детей. А многодетным семьям, где воспитывается девять и более детей выдадут средства на приобретение масок, антисептических и дезинфицирующих средств. Для обеспечения граждан масками активно используются привлеченные благотворительные средства.

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