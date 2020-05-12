Когда алтайские поликлиники вернутся в прежний режим работы

Коронавирус в Барнауле: согласно последним новостям на 12 мая 2020 год в медучреждениях региона находятся 433 зараженных. Об этом, а также в целом о ситуации с COVID-19 и ограничениях на пресс-конференции сообщили министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Самочувствие пациентов

По данным на 12 мая, в Алтайском крае число зараженных коронавирусом составило 727, четыре человека умерли. В большинстве случаев заболевание протекает в легкой степени тяжести. На лечении в медучреждениях региона в настоящее время находятся 433 пациента, среди них 55 детей. Кроме того, некоторые зараженные COVID-19 лечатся дома.

- На амбулаторном лечении, с учетом дачи со стороны пациента обязательств по неукоснительному соблюдению режима самоизоляции, находятся 45 человек в разных районах Алтайского края. С каждым из пациентов поддерживают связь,- сообщил Дмитрий Попов.

Скорая помощь.Фото: Олег УКЛАДОВ

Отметим, что в настоящее время в тяжелом состоянии в медучреждениях находятся 18 пациентов, с COVID-19, пять из них подключены к аппаратам ИВЛ.

- У людей крайне тяжело состояние. Как правило с сопутствующей патологией. Все они находятся в горбольнице №5 в Барнауле , - сказал министр.

Зараженные дети

Ульяна Калинина отметила, что почти всех детей, зараженных COVID-19, выявили по контакту с другими заболевшими в домашних очагах. Сначала заразился взрослый, а уже потом - ребенок.

Напомним, для снижения детской заболеваемости большинство образовательных учреждения перевели на удаленный режим работы. Из 999 детских дошкольных учреждений работает 374, в них 526 дежурных групп.

- Все остальные образовательные учреждения, среднее и высшее образование, находятся в дистанционном режиме. Это, конечно, сказывается на уровне заболеваемости детей, - сказала Ульяна Калинина.

Всего в крае были инфицированы 84 ребенка. Заболевание в большинстве случаев проходило в легкой форме. Сейчас из детей самому маленькому зараженному COVID-19 полтора года, а взрослому - 17 лет.

- После истечения 14 дней, двукратного отсутствия положительного теста на наличие коронавируса, мы выписываем ребенка домой, - добавил министр.

Работа больниц и поликлиник

В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

Дмитрий Попов рассказал и о возвращении к плановой работе всех медучреждений края. К привычному режиму работы будут возвращаться поэтапно, в зависимости от эпидситуации в регионе. Проводят ежедневный мониторинг, также будут смотреть, как будет меняться ситуация через 7-10 дней после завершения майских праздников.

- Если не будем видеть роста заболеваемости, то постепенное возвращение к оказанию плановой медицинской помощи как в поликлиниках, так и в стационарах будем согласованно применять с Минздравом РФ. Возврат в повседневную работу необходим системе здравоохранения. Я надеюсь, при складывающейся ситуации в регионе мы сможем в июне постепенно возвращаться к прежней практике, - сказал министр

Напомним, в регионе в связи с угрозой распространения коронавируса лечебные учреждения работают в дистанционном режиме. Жителям региона, которым нужно получить рецепт или проконсультироваться, не следует приходить в поликлинику.

Если требуется консультация, то можно вызвать бригаду медиков, которые приедут на место. Кроме того, на дому могут провести перевязки, обработать рану и оказать другую помощь.

Бессимптомное течение болезни

В Алтайском крае на 100 тыс. населения проводят от 65 до 74 тестов на коронавирус.

- Выявляемость среди населения Алтайского края на достаточно высоком уровне. Но будет проводиться обсуждение, насколько необходимо этот показатель либо увеличивать либо уменьшать, - сказала замруководителя краевого управления Роспотребнадзора.

Она добавила, что для любой инфекции, которая передается воздушно-капельным путем, характерно бессимптомное течение. Поэтому наличие бессистемных носителей инфекции среди населения не исключено.

Скорая помощь.Фото: Олег УКЛАДОВ

Зараженные сотрудники торговых сетей

В регионе зарегистрировали два случая заболевания среди работников торговых сетей. Ульяна Калинина добавила, что удалось не допустить дальнейшего распространения вируса в этих коллективов, вспышек не зарегистрировали.

- Мероприятия, которые провели по факту выявления инфицированных, позволили не допустить распространения заболевания, - подчеркнула замруководителя краевого управления Роспотребнадзора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как будут наказывать за отсутствие маски и могут ли ввести перчаточный режим в Алтайском крае

Из-за коронавируса в регионе действует масочный режим, нарушителям грозит предупреждение или штраф (подробнее)