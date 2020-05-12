Алтайский губернатор Виктор Томенко отмечает день рождения

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 12 мая отмечает свой 49-й день рождения. Это второй личный праздник Виктора Томенко в должности главы нашего региона. За прошедший год ему пришлось «разруливать» не одну сложную ситуацию и пока даже сложно представить, что будет дальше.

Строить нельзя

Весной прошлого года на Красноярском экономическом форуме Виктор Томенко сообщил о том, что есть договоренность по строительству в Барнауле отеля сети Radisson. Все было хорошо, и все были рады, но возникло одно «НО»: место выбрали крайне неудачное – в центре города на площади Сахарова. Когда к осени скандал перешел в откровенную войну, губернатор был вынужден вмешаться в ситуацию и сказать свое веское слово, он пообещал в обозримом будущем не трогать зеленые зоны в центре краевой столицы.

- Когда я увидел, что ситуация зашла не в то русло, грозя превратиться в конфликтную, публичную, я политически вмешался и попросил прекратить эти изучения. Мне стало ясно отношение жителей Барнаула к этой части города. У меня есть представление, что где-то на среднесрочную, а, может и далекую перспективу, в этой части города вообще ничего нельзя делать. Таково общественное мнение, - отметил Виктор Томенко.

Режим ЧС

Все той же осенью, когда уже вовсю шел отопительный сезон, проблемы начались в Яровом, что в принципе ожидаемо. В ноябре губернатор Виктор Томенко был вынужден ввести режим ЧС и он не снят до сих пор. Из-за некачественного угля и плохой работы местной ТЭЦ была угроза попросту заморозить целый город. К счастью, до этого не дошло, но жителям курорта пришлось натерпеться неудобств.

- Мы это сделали не для себя, не для меня, не для членов правительства, не для кого-нибудь из федеральных органов власти. Для меня там не может быть никакого интереса, кроме интереса позаботиться о безопасности жителей города Яровое. Поэтому, как бы это ни воспринималось, ни трактовалось, этот путь мы пройдем до конца во главе со мной, пока ситуация не нормализуется, - отметил во время итогового годового интервью Виктор Томенко.

Другая, не менее напряженная обстановка складывалась летом, когда была обратная ситуация – слишком жаркая и сухая погода могла убить весь урожай. Его удалось отстоять силами хозяйств, но некоторые потери все же были.

- Засуха коснулась степных районов, мы в какой-то момент были готовы ввести режим ЧС, но за счет того, что у нас работают профессионалы и коллективы в хозяйствах опытные, за счет использования влагосберегающих технологий в крае смогли даже эти погодные сложности преодолеть,- сказал губернатор.

Конь не валялся

Вслед за засушливым летом пришла очень снежная зима. Досталось всем муниципалитетам. Некоторые села неделями стояли отрезанные от внешнего мира. Продукты приходилось доставлять на сверхпроходимой технике, а больных людей порой увозили на санях, потому что машины скорой помощи попросту не могли проехать. В январе состоялось заседание правительства региона, на котором главы городов отчитались о работе по уборке снега. Участники собрания краснели и бледнели и едва не переходили на крик. Виктор Томенко отчитал всех, а его фразы растащили на цитаты.

- Мы пошли, посмотрели город (Барнаул. – прим.ред.), а там, как будто конь не валялся. Там работы – мама не горюй! А это значит, что столько сорванных дел, нервов, - говорит губернатор. - Люди видят, что снег вроде как убирают, но лучше-то не становится, и злость растет. Один прошел по главным магистралям и сказал, что город действительно чистый, а другой ноги потерял, пока до работы дошел! Такая работа не годится!

Чума 2020-го года

Каким-то чудесным образом (надо сказать спасибо природе, которая сделала свое дело) снег в том же Барнауле растаял относительно незаметно для горожан, никаких коллапсов не было, но пришла другая напасть – коронавирус, а вместе с ним и повсеместные ограничительные меры. Да, это необходимость, но когда это касается многих привычных для нас сфер жизни, становится как-то не по себе. Элементарно сходить в парикмахерскую стало невозможно. Заложниками ситуации стали все, в том числе глава региона.

- Как вы думаете, могу я пойти в парикмахерскую какую-то сейчас подстригаться? Нет. Вот сижу, обрастаю, – ответил губернатор Алтайского края Виктор Томенко на вопрос «Комсомольской правды» во время онлайн-конференции.

Впрочем, при соблюдении некоторых условий работу салонов красоты на сегодняшний день уже разрешили, так что с прической у главы региона все будет в порядке.