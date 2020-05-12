Благодарность за мир

Важной задачей рубцовского филиала «Уралвагонзавода» его руководство считает заботу о своих бывших сотрудниках - фронтовиках и тружениках тыла.

На предприятии чтут заслуги ветеранов перед Родиной, ценят вклад в становление и развитие производства и делают все возможное, чтобы выразить им уважение. Здесь давно стали доброй традицией культурно-массовые мероприятия, концерты ко Дню пожилого человека и Дню Победы. Все это - ради улыбок сотрудников! В жизни бывают и печальные дни, но при возникновении сложной ситуации бывшие работники точно знают, куда обратиться - через Совет ветеранов завода под председательством Ивана Григорьевича Теплухина они получают всю необходимую поддержку.

Внимание уделяют каждому, и в первую очередь руководство ценит ветеранов войны, долгие годы трудившихся на рубцовском производстве. Это золотой фонд предприятия. Именно они на передовой и в тылу делали все, чтобы приблизить миг долгожданного освобождения от фашистского гнета.

Одна из сотрудниц - Людмила Израильевна Евсеева, награжденная медалью «За доблестный труд», - более 20 лет проработала на РМЗ инженером-технологом. Но родилась она далеко от Сибири - в Ленинграде. Об ужасах осаждения Людмиле Израильевне теперь напоминают медаль «Жителю блокадного Ленинграда 900 дней и ночей» и юбилейные медали за освобождение города-героя.

Людмила Израильевна Евсеева.Фото: из архива компании

Аркадий Иванович Малков воевал на втором Белорусском фронте. Он получил три ранения, но вернулся домой, после чего 17 лет проработал на заводе главным бухгалтером. За самоотверженное служение Родине фронтовика наградили орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги» и юбилейными медалями за Победу.

Аркадий Иванович МалковФото: из архива компании

А вот его коллега Василий Иванович Фоменко возвратился на Алтай с Балтийского фронта. Он был награжден орденом Отечественной войны, имеет медаль «За боевые заслуги» и юбилейные медали за Победу. На Рубцовском машиностроительном заводе сварщиком цеха Василий Иванович проработал долгие 40 лет!

Василий Иванович ФоменкоФото: из архива компании

Срочная военная служба еще одного работника - Ивана Петровича Пирогова - началась в Польше. За свою смелость мужчина был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией» и юбилейными медалями за Победу.

Иван Петрович ПироговФото: из архива компании

Особый вклад в приближение мирных дней внесли, конечно, труженики тыла. За это ветераны завода - В.В. Зеленцов, А.Ф. Сушко, П.С. Назаренко, А.Р. Ханина, В.В. Костина - были отмечены медалями к 60-летию, 65-летию и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Совсем недавно состоялось вручение медалей к 75-летию долгожданной Победы.

Многие сотрудники машиностроительного предприятия являются ветеранами труда. М.Д. Ищенко, А.К. Брагина, П.С. Мищенко, К.И. Ванцович, А.Г. Карташова, М.И. Колесникова, Ф.С. Скляр, В.Ф. Колесников, П.Ф. Кастальская, А.Н. Андреева, Е.С. Федоренко и И.С. Шаповалов были награждены медалями за долголетнюю добросовестную работу.

Дорогие земляки и коллеги!

Примите искренние поздравления с великим праздником - Днем Победы! Эта дата - символ бессмертного подвига, величия и силы духа народов, объединившихся против общей беды.

Юбилейная дата Победы в Великой Отечественной войне сопровождается слезами радости и счастья, болью от утрат и надеждой на то, что ужасы тех лет больше не повторятся. Пусть этот день для нас, поколений, знающих войну лишь по рассказам, станет вечным напоминанием о хрупкости мира. Мы свято чтим память героев, не вернувшихся с полей сражений. Благодаря им, отдавшим все свои силы для Победы, мы можем строить планы на будущее.

Сегодня деятельность всех россиян, в том числе сотрудников нашего предприятия, направлена на мирное развитие Родины, экономическую стабильность и светлое будущее потомков. Жителям края я хочу пожелать удачи в реализации намеченных планов, благополучия, оптимизма и весеннего настроения! Пусть небо над вашими головами всегда будет безоблачным!

Александр Саньков,

директор Рубцовского филиала

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».