2020-05-10T18:41:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 11 мая 2020: спецборт доставил вахтовиков из Якутии

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Барнауле на 11 мая 2020 года
Анна СЕМИНА
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Число инфицированных в Алтайском крае растетЧисло инфицированных в Алтайском крае растетФото: Олег УКЛАДОВ
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Коронавирус в Барнауле не сбавляет темпов распространения. Согласно последним новостям на 11 мая 2020 года число инфицированных выросло на 28 человек, помимо этого накануне вечером в краевой столице приземлился борт с сотней вахтовиков Чаяндинского месторождения.

Число инфицированный составляет 669 человек (в том числе 71 ребенок до 17 лет включительно). Тем временем выздоровели 199 жителей края. За минувшие сутки новые пациенты появились в Бийске (6), Рубцовске (5), Барнауле (4), ЗАТО Сибирском (3), Павловском районе (2) и по одному случаю в Первомайском, Змеиногорском, Поспелихинском, Тальменском, Табунском и Волчихинском районах, а также в Новоалтайске и Яровом.

Из 669 заболевших у 92 тест был взят в связи с внебольничной пневмонией, 118 переболели ОРВИ, а в 461 случае отмечается бессимптомное течение.

Тем временем в Барнаул вернулись первые сто вахтовиков Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. Все они являются жителями Алтайского края. Решение об их возвращении на родину принял Роспотребнадзор России. Из Якутии их отправляли как здоровых, тем не менее, им повторно проведут тестирование на коронавирус. Если результат окажется положительным, их переведут в госпиталь, если отрицательный – они останутся в резервации в Первомайском районе. В их случае формат самоизоляции в домашних условиях не подразумевается.

Всего же на месторождении работают 269 уроженцев Алтайского края. Ранее сообщалось, что у 110 из них выявили коронавирус, а у 22 были подозрения. Сколько еще рабочих вернутся домой пока не известно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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