2020-05-09T11:35:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 10 мая 2020: 176 человек побороли болезнь

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 10 мая 2020 года, самые важные события
Иван ОЛЕКСЮК
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Больше всего зараженных, по-прежнему, в Змеиногорском районе.Больше всего зараженных, по-прежнему, в Змеиногорском районе.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Мы собрали для вас последние новости по ситуации с коронавирусом в Барнауле и Алтайском крае на 10 мая 2020. По последним данным, общее число зараженных составило 641. Из них 176 человек побороли болезнь и после двукратного теста на инфекцию – выписаны из больницы.

Больше всего зараженных, по-прежнему, в Змеиногорском районе – 233 человека. Но Барнаул почти догнал район, где на руднике произошла вспышка заболеваемости - 200 зараженных. На третьем месте находится Бийск, там 48 подтвержденных случаев инфекции.

Только за минувшие сутки в крае зарегистрировано 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

- Из этого числа жители Барнаула – 14 человек, Павловского района – два, Рубцовска – один, Немецкого национального района – один, Тальменского района – один, Благовещенского района – один, - сообщает оперштаб.

За весь период в регионе обследовано почти 41 тыс. человек, под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся 5,7 тыс. человек, снято с меднаблюдения 9,6 тыс. человек.

Напомним, с 12 мая в регионе вводится масочный режим. Соответствующий указ подписал губернатор.

В соседней Республике Алтай зарегистрировано 52 случая заболевания. В настоящее на границах регионов установлены посты, все въезжающие в обязательном порядке отправляются на изоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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