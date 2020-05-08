2020-05-08T18:20:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 9 мая 2020: новые случаи COVID-19 и масочный режим после майских праздников

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 9 мая 2020 года, самые важные события
САНТАЛОВ Константин
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Коронавирус.Коронавирус.Фото: pixabay.com
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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 9 мая 2020 года выглядят следующим образом - число заболевших COVID-19 в Алтайском крае выросло на 16 человек и составило 621 случай инфицирования. Губернатор Виктор Томенко подписал указ о введение в Алтайском крае масочного режима с 12 мая.

По информации оперштаба региона, среди 621 зараженного человека 67 детей в возрасте до 17 лет.

Большинство заразившихся - жители Змеиногорского района – 233 (Змеиногорск – 32, Змеиногорский район – 201), Барнаула – 186 и Бийска – 48.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

Отметим, что из общего числа заболевших 58 случаев – завозных, в том числе 2 – из-за рубежа; 447 – по контакту с заболевшими. 88 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 103 – у заболевших ОРВИ. В 430 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также стало больше. Всего выписано 165 пациентов, за прошедшие сутки - 32.

По данным на 8 мая, в крае на коронавирусную инфекцию обследовано 38600 человек. Находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 5087 человек. Снято с меднаблюдения - 9412 человек.

Надеть маски

Губернатор Томенко подписал указ о введении масочного режима в Алтайском крае c 12 мая.

Из документа следует, что многоразовые или одноразовые средства индивидуальной защиты органов дыхания следует носить, когда находитесь на остановках, в транспорте общего пользования, в том числе такси, а также при посещении предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, аптечных организаций.

По данным мониторинга Роспотребнадзора, дефицит масок в торговле отмечен только в двух муниципальных образованиях региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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