Изоляция в 1942. Как на Алтае дети-блокадники спаслись от фашистской заразы

Вынужденный режим самоизоляции вводит нас в стресс. Отказ от привычного образа жизни, невозможность отойди дальше, чем на 100 метров от своего дома, отсутствие путешествий, банальных походов в кино или кафе порядком поднадоело. Однако следует вспомнить, что это не самая страшная изоляция в истории. А вот что было по-настоящему ужасно, так это блокада Ленинграда. Конечно, это несопоставимые события и проводить между ними аналогию – кощунство, но сейчас самое подходящее время вспомнить о том, как фашистская зараза заперла людей не только в Ленинграде, но и по другим точкам нашей страны. Одна из них находится в Алтайском крае.

Режим несамоизоляции

Если ехать по Чуйскому тракту в сторону Бийска и в районе станции Буланиха свернуть направо, то попадешь в село Боровлянка. Только не сразу. Едешь, едешь, а вокруг все нескончаемый лес. Едешь настолько долго, что уже не надеешься увидеть какой-то населенный пункт. Боровлянка находится в 50 км от трассы. Вокруг – лишь сосны. Местные рассказывают, что периодически здесь слышно, как воют волки. Идеальное место, чтобы тебя никто не нашел. Именно сюда в 1942 году были эвакуированы дети-блокадники.

В Ленинграде было небезопасно. Сейчас из-за коронавируса Алтайский край закрыл границы на замок. На пропускных пунктах дежурят росгвардейцы с автоматами, но они – свои. И такие ограничения созданы для нашей защиты. Тогда город отрезали от мира фашисты, и они создавали вражеское кольцо, чтобы убить. Самых маленьких нужно было спасать в первую очередь. Детей начали вывозить в другие регионы.

Некоторых привезли в самые глухие деревни, такие как Боровлянка, где им пришлось изолироваться на время войны, а после - остаться уже навсегда.

Умирали по дороге

От Ладоги до Алтая они добирались целый месяц в «теплушках». По сути это пустые вагоны без окон, в которых возили скот. Многие умирали по дороге. В Боровлянке их заселили в бараки, где раньше жили заключенные, работавшие на лесоповале. Но с приездом в деревню страдания детей не закончились.

Нине Андреевне Ломакиной было ти года, когда началась война.Фото: Татьяна ГЕЙНРИХ

– Мы все спали валетиком. Как-то утром я встала, а девочки, которая лежала со мной, уже нет, умерла ночью. Я всё бегала, спрашивала, где эта девочка, но никто мне не говорил, — рассказывает Нина Андреевна Ломакина.

Уже здесь, в Боровлянке, по официальным данным умерло 88 детей, возможно – больше.

От прошлой жизни остался только сон

Нине Андреевне Ломакиной исполнилось только три года, когда началась война. Год она прожила в блокаде. Воспоминаний осталось немного, но есть один сон, который мучил ее:

– Снились мне белые колонны на Стрелке Васильевского острова. Эти белые колонны меня преследовали пожизненно. Я побывала на родине только в 70 лет. Когда мы приехали в Ленинград, заехали на Васильевский остров и — точно – стоит это здание.

Нина Андреевна всю жизнь прожила в Боровлянке, всегда хотела вернуться в родной Ленинград, но это было невозможно.

Боролись не за гречку – за кипяченую землю

Бум на гречку и туалетную бумагу вроде кончился. Власти уверяют, что дефицита в продовольствии не будет. Мы можем пойти в ближайший магазин и купить необходимые продукты. В блокадное время добыть еду было невозможно. И речь даже не об этих 125 граммах хлеба, о которых рассказывают в школе.

У Натальи Федотовны Крахмалевой, которая в 16 лет тоже была эвакуирована в Боровлянку, воспоминаний осталось больше. Она рассказывала, что в Ленинграде есть было совершенно нечего. Они кипятили землю, привезенную с разбитых сахарных складов, и пили сладкий коричневый «чаек». Ели и разогретый столярный клей, и человечину.

– Один мальчик постоянно говорил маме: «Хочу кушать». Она собрала все хорошие вещички, пошла на базар и купила свиных шкурок. Так была рада, что сейчас придет и накормит сыночка. Когда развернула кулек – там была человеческая кожа. Все тогда ели и продавали человеческое мясо, – вспоминала Наталья Федотовна.

Наталья Федотовна Крахмалева приехала в Боровлянку в 16 лет.Фото: Татьяна ГЕЙНРИХ

Но по приезде в Боровлянку дети не стали сытые, питания не давали. Приходилось ходить побираться в другие деревни. Наталья Федотовна с горечью говорила об этом времени:

– У них, конечно, было поесть, свои огороды. А в Боровлянке вода сплошная была. Давали – где картошинку, где тыковку. В другой дом зайду, так на меня посмотрят: «Ты что пришла-то? Как тебе не стыдно ходить побираться?! Молодая, сама можешь работать!». Выходила из того дома со слезами.

Трупы валялись повсюду

К счастью, смертность от коронавируса невысокая. Умерших рекомендуют кремировать или хоронить в закрытых гробах. В те времена хоронить было некогда.

Все родные Натальи Крахмалевой умерли. Хоронить не успевали, трупы валялись везде: и на лестницах, и в квартирах, и на улице. Рядом с мертвой мамой Наташа спала еще три ночи. После ее отправили на работу в детский дом на место матери. Тогда, как она говорила, уже стало не страшно:

— Как начинается ночь, обстрелы, дом весь трясется, дети соскакивают ко мне, я глажу головки детские, успокаиваю. А самой не страшно было, думаю: господи, я всех похоронила, и меня ждет это. Но они жались ко мне, так жались!

Изоляция спасла жизнь

Тогда изоляция детей в глухих районах спасла их жизни. Конечно, не всех. Но без этого они бы вряд ли выжили. На новой родине дети-блокадники закончили школу, получили профессию и обзавелись семьей.

Нина Андреевна окончила школу, прошла курсы и работала бухгалтером. У нее четверо детей и четверо внуков.

Наталья Федотовна работала на разных работах, но всегда с большим усердием.Фото: Татьяна ГЕЙНРИХ

Наталья Федотовна работала на разных работах, но всегда с большим усердием. О том, хотелось ли ей вернуться в родной город, она говорила следующее:

– Если бы я вернулась в Ленинград, меня бы в живых уже не было. Здесь я лечусь сама травами, огородом, лесом и работой.

К сожалению, в 2019 году Наталья Федотовна Крахмалева скончалась. На момент смерти ей было 94 года.

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