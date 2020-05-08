2020-05-08T13:02:26+03:00
Общество

Как с картинки: в Барнауле завершили благоустройство площадки у легендарной «трехтонки»

Территорию у памятника Грузовика ЗИС-5 замостили плиткой, а рядом разбили клумбу
Анна СЕМИНА
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Памятник Грузовику ЗИС-5Памятник Грузовику ЗИС-5Фото: Олег УКЛАДОВ
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В преддверии Дня Победы, 8 мая, в Барнауле открыли обновленную площадку у памятника легендарному военному Грузовику ЗИС-5.

Открытие территории у памятника ЗИС-5 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие территории у памятника ЗИС-5Фото: Олег УКЛАДОВ

Сам памятник известному грузовику существует уже 45 лет. После того, как он отработал свое, его водрузили на постамент в Октябрьском районе, на улице Кулагина. На создании мемориального комплекса трудился рабочий коллектив автобазы №1. Причем несмотря на все пройденные километры, «трехтонка» сама заехала на свое последнее парковочное место.

Памятник Грузовику ЗИС-5 Фото: Олег УКЛАДОВ

Памятник Грузовику ЗИС-5Фото: Олег УКЛАДОВ

Его открыли в честь 30-летия Великой Победы, а в честь 75-летия праздника, администрация Октябрьского района совместно с предпринимателем Романом Репа, провела благоустройство прилегающей к постаменту территории. Теперь это не просто мемориальный знак – целый комплекс!

- Инициатором восстановления памятника был директор автобазы №1 Роман Репа. Дело в том, что исторически данный автомобиль работал именно на этой базе. И это настоящая ценность для нас. Сегодня мы можем к святому – к тому, на чем наши деды и прадеды ездили во время войны, - говорит глава Октябрьского района Вячеслав Новиков.

Памятник Грузовику ЗИС-5 Фото: Олег УКЛАДОВ

Памятник Грузовику ЗИС-5Фото: Олег УКЛАДОВ

И это действительно так: именно этот автомобиль участвовал в освобождении Харькова, а также в освобождении Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии. Позже его перебросили на Забайкальский фронт. Он участвовал в войне с Японией. Не хватает только орденов, как настоящему ветерану!

Открытие территории у памятника ЗИС-5 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие территории у памятника ЗИС-5Фото: Олег УКЛАДОВ

Часть средств на реконструкцию территории выделила городская администрация, но наибольший вклад все же пришелся на автобазу. Дизайн – это совместный проект и кажется, что все остались довольны: старые деревья и кустарники убрали, на их месте появились новые, высадили ярко-желтые бархатцы, замостили площадку плиткой, поставили скамейку и фонарь. Хороший подарок к юбилею Победы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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