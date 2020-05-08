2020-05-08T12:35:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В Алтайском крае вслед за остальной Сибирью могут продлить режим изоляции

Число заболевших на 8 мая 2020 в Алтайском крае составило - 621
Иван ОЛЕКСЮК
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Ограничения для туризма продолжат действовать в полную силу.Ограничения для туризма продолжат действовать в полную силу.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Режим самоизоляции в Алтайском крае могут продлить вслед за другими регионами Сибирского федерального округа. О продлении ограничительных мер заявил полпред президента в СФО Сергей Меняйло во время онлайн-конференции. Отмечается, что решения будут приниматься в зависимости от ситуации в регионе по заболеваемости.

Вместе с тем, сейчас прорабатываются меры по смягчению режима самоизоляции для запуска экономики. В частности, речь идет о послаблении для строительного комплекса, транспортников и сельского хозяйства. Ограничения для туризма продолжат действовать в полную силу.

— Пик еще не пройден. Но и сидеть в жесткой самоизоляции мы тоже не можем. Экономика стоять не должна. Я думаю, что в регионах самоизоляцию продлят. Только вот в какой степени будут ограничения — в каждом регионе решения будут приняты по-разному, — отметил Меняйло.

Сейчас в Алтайском крае насчитывается 621 случай заражения коронавирусом, погибли трое. Большинство заболевших приходится на Змеиногорский район, где на руднике произошла вспышка заболеваемости, на Барнаул, как самой большой город региона и Бийск. В соседней Республике Алтай по состоянию на 8 мая 2020 года – 51 случай.

В крае с 12 мая вводится масочный режим. Меры принимаются в связи с увеличением количества людей на улицах, а также разрешением отдельным организациям и структурам начать работать. К примеру, в настоящее время алтайские суды начинают активно назначат даты рассмотрения дел. Ранее их переносили из-за ограничительных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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