2020-05-09T05:42:38+03:00
Общество

«Объединились, как деды в войну». Ко дню Победы в Барнауле появился новый мемориал

Его своими силами создали за две недели несколько горожан
Марина КОЧНЕВА
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Стену, стелу и звезду с вечным огнем железнодорожники сделали за несколько дней.Стену, стелу и звезду с вечным огнем железнодорожники сделали за несколько дней.Фото: из личного архива героя(ев) публикации
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К открытию мемориального комплекса в Вагонном участке Барнаул салютом брызнули сирень и одуванчики. Как будто в честь этого события. Представьте себе, и стену, и стелу и звезду с вечным огнем железнодорожники с помощью подрядчиков (всего около 15-ти человек) сделали за несколько дней.

- Люди работали от души, бескорыстно,- рассказывает Тамара Николаенко, председатель профсоюза вагонного участка Барнаул Западно - Сибирского филиала АО Федеральная пассажирская компания.

По словам Тамары Михайловны, на хорошее дело воодушевил главный инженер участка, потомственный железнодорожник Михаил Ильин.

- Я подумал, столько лет победе, надо это сделать, отдать должное нашим воинам, - рассказывает сам Михаил. – Обратился в Новосибирск к руководству филиала, нам прислали материалы. Заместитель начальника Жанат Искиндиров, который раньше у нас возглавлял депо, напутствовал: «Я верю, Миша, что ты построишь». Только снег сошел, мы стали расчищать мусор, а как потеплело, начали выкладывать кирпич.

В эти две недели главного инженера видели больше в робе, чем в костюме.

- И начальник участка приходил помогать, и другие наши сотрудники,- рассказывает Тамара Николаенко, - в это же время в ремонтном цехе делали звезду, буквы, профиль солдата.

Пришли на помощь и строители - подрядчики Халид Атабаев и Георг Бабаян, работающие в это время на Вагонном участке. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Пришли на помощь и строители - подрядчики Халид Атабаев и Георг Бабаян, работающие в это время на Вагонном участке.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Пришли на помощь и строители - подрядчики Халид Атабаев и Георг Бабаян, работающие в это время на Вагонном участке.

- Нам очень понравилась идея, - говорит Георг, - и мы чисто от сердца захотели помочь, в память о наших дедах, прадедах.

Строители помогли железнодорожникам побыстрее сделать стену, положить брусчатку. Тоже бескорыстно.

- И мы успели все вместе к празднику,- радуется Михаил Ильин, - и знаете, что подумалось: как на войне воины всех национальностей объединялись и побеждали, так и мы в эти весенние дни объединились и победили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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