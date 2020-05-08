В хрониках Великой Отечественной осталось множество подвигов связистов. «Вызываю огонь на себя!», «Погибаю, но не сдаюсь!», «Самолет горит. Идем на таран вражеской колонны» - это одни из немногих последних сообщений, которые оставляли герои. Среди них немало и тех, чьи имена связаны с Алтайским краем.

Сергей Лавренюк, директор Алтайского филиала компании «Ростелеком»:

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!

День Победы – всенародный праздник, который навсегда останется в мировой истории. Никому и никогда не отнять у России статус страны-победительницы, как и не стереть из памяти нашего народа великих подвигов красноармейцев, многие из которых - наши земляки.

Сегодня мы живем в век цифровых технологий, и наши достижения были бы немыслимы без победы над фашизмом и подвигов героев войны.

В преддверии праздника — 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне, желаю всем ветеранам здоровья, побольше радостных моментов, заботы и внимания окружающих. Низкий вам поклон!

Подвиги связистов

В боях Великой Отечественной связисты всех армейских войск действовали инициативно, самоотверженно, не щадя собственной жизни. В сильные морозы и снежные заносы, при непрерывном воздействии вражеской авиации и артиллерии, днем и ночью красноармейцы обеспечивали бесперебойную связь. И ежедневно находили место подвигу…

Мы не сможем перечислить всех, но всё же отдадим дань памяти хотя бы нескольким.

Бессмертный подвиг в боях под Москвой совершил связист 28-го гвардейского отдельного батальона связи 16-й армии сержант Н.С. Новиков. В конце ноября 1941 г., получив приказ устранить повреждение на линии, он, перебегая от укрытия к укрытию, отыскал место порыва. В этот момент на него напали фашисты. Не успев срастить провод, Н.С. Новиков зажал его концы зубами и стал отстреливаться от наседавших врагов. Однако силы были слишком неравны. Смертельно раненый, он так и остался лежать на подмосковной земле с зажатым в зубах проводом, даже мертвый выполняя свой солдатский долг. Сержант Н.С. Новиков был посмертно награжден орденом Красного Знамени.

Фото предоставлено Алтайским филиалом компании «Ростелеком»

Вот что написал об этом подвиге комсомольца-связиста Новикова поэт Алексей Сурков. Это стихотворение так и называется «Связист».

Осенний день безветрен был и хмур.

Дрожал от взрывов подмосковный лог.

Связист зажал зубами шнур

И за сугроб, отстреливаясь, лег.

Лишь через час его в снегу нашли.

В больших глазах застыла синева.

Меж мертвых губ по проводу текли

Живой команды твердые слова.

Связист и в смерти не покинул пост,

Венчая подвигом свой бранный труд.

Он был из тех, кто, поднимаясь в рост,

Бессмертие, как города, берут.

Фото предоставлено Алтайским филиалом компании «Ростелеком»

Мотоциклист роты подвижных средств 12-го отдельного полка связи В.С. Ремарчук, доставляя пакет, заметил сбитый вражеский самолет и трех фашистских летчиков, спускавшихся на парашютах. Действуя решительно и смело, он выиграл бой, захватил одного фашиста в плен и доставил его в штаб армии.

Лыжник-связист 667-го отдельного батальона связи 245-й стрелковой дивизии Ф.П. Светлаков, доставляя в соседнюю дивизию важный боевой документ, встретил в пути обоз, по которому из леса вел огонь немецкий автоматчик. Ф.П. Светлаков, зайдя в тыл гитлеровцу, метким выстрелом уничтожил его, а затем благополучно доставил пакет по назначению.

Беспримерный героизм проявил телефонист 156-го полка 16-й Литовской дивизии комсомолец В.А. Яценевич. Обслуживая телефонную станцию на наблюдательном пункте командира, он оказался в окружении и до последней возможности передавал данные о противнике. Тяжело раненым его взяли в плен и зверски истязали, пытаясь получить разведывательные данные. За совершенный подвиг В.А. Яценевичу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Начальник радиостанции взвода связи 768-го стрелкового полка 88-й стрелковой дивизии, входившей в Кемскую оперативную группу, ефрейтор Ф.А. Лузан обеспечивал связь стрелкового батальона, находившегося в окружении, со своим полком. Батальон вел бой с численно превосходящим противником, отбивая одну атаку за другой. 24 ноября 1941 г. прорвавшиеся немецкие автоматчики при поддержке танка приблизились к блиндажу, где находился ефрейтор Ф.А. Лузан со своей радиостанцией, передавая срочное донесение, радист не мог покинуть боевого поста. Когда фашисты проникли в блиндаж, отважный воин взорвал себя и врагов гранатой, выполнив до конца свой долг перед Родиной. Федору Афанасьевичу Лузану посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Фото: Алтайский поисковый отряд "Высота"

В боях на берегах Волги связисты, несмотря на неимоверно тяжелые условия, проявляли массовый героизм, делая все возможное, чтобы связь действовала постоянно. Едва нарушалась проводная связь, немедленно, не ожидая прекращения огня, линейные надсмотрщики и телефонисты начинали исправлять повреждения, хотя в эти моменты связь поддерживалась по радио. Каждый связист хорошо знал и понимал, что означала потеря связи с соединениями и частями, защищавшими последний рубеж обороны.

В октябре 1942 г. в разгар напряженных боев разрывом снаряда был поврежден полевой кабель. Устранить повреждение было поручено сержанту батальона связи 308-й стрелковой дивизии М.М. Путилову. Отправляясь на выполнение задания, он знал, что на линии погибли уже два его товарища-связиста. Продвигаясь вдоль проложенного по земле кабеля, Путилов был ранен в плечо осколком мины, превозмогая сильную боль, истекая кровью, он продолжал отыскивать место обрыва и, когда нашел его, был ранен осколком мины в другую руку. Теряя сознание, связист зубами соединил концы телефонного кабеля. Поступок сержанта М.М. Путилова, повторившего легендарный подвиг сержанта Н.С. Новикова под Москвой, стал известен всем защитникам Сталинграда. За героизм и мужество он был посмертно награжден орденом Красного Знамени.

Телефонист роты связи 205-го полка 70-й стрелковой дивизии рядовой В.П. Пономарев обеспечивал проводную связь, неоднократно исправляя порывы кабеля под ураганным огнем противника. Бывали дни, когда он устранял до 30 - 40 повреждений, а когда не нужно было восстанавливать связь, превращался в пешего связного, доставляя распоряжения и донесения. 10 июля 1943 г., доставляя очередное донесение, В.П. Пономарев столкнулся с группой фашистов. Не растерявшись, он смело атаковал их, огнем автомата уничтожил 12 фашистов, а остальных обратил в бегство. Боевое донесение было доставлено по назначению и в срок. За самоотверженное выполнение долга и проявленный при этом героизм рядовому В.П. Пономареву было присвоено звание Героя Советского Союза.

Находчивость и смекалку проявили воины-связисты, обеспечивая связь при штурме рейхстага. Когда командиру телефонного отделения сержанту А.И. Козлову при прокладке линии к одной из стрелковых рот, штурмовавших рейхстаг, не хватило кабеля, он использовал обнаруженный в развалинах дома немецкий кабель. Но, не пройдя и ста шагов, сержант попал в засаду. Укрывшись за грудой битого кирпича, он принял неравный бой. Убил четырех фашистов, но тяжело был ранен и сам. Превозмогая боль, связист добрался с трофейным кабелем до своей линии, обеспечив связь. Орден Красной Звезды, которым Родина отметила этот подвиг, был десятой наградой сержанта А.И. Козлова.

Фото: Алтайский поисковый отряд "Высота"

Ветераны Великой Отечественной войны, в разное время работавшие в подразделениях связи Алтайского края, которые позднее вошли в состав компании «Ростелеком».

Герои - связисты. Ими гордится страна.

Подпись: Ветераны Алтайского филиала компании Ростелеком

«И тут началась война…»: история одного героя

Наши фронтовики, ветераны и те, кого коснулась Вторая мировая война, вкладывают в смысл этой фразы многое: потерянные годы, молодость и мечты, искалеченные судьбы родственников, гибель боевых друзей. Великая Отечественная война - это жирная линия, разделяющая время на «до» и «после», отрезок длиной в четыре года, а для кого-то и больше…

Герой нашей истории - Александр Трунов. В 16 лет Саша сам освоил «морзянку», а потом окончил курсы радистов. Это уже позже он поймет, что именно связь была его призванием.

После курсов Сашу пригласили в геолого-разведывательную экспедицию. Оттуда он попал в приморское пароходство: работал радистом на пассажирском пароходе «Ленин» - единственном во Владивостокском порту. Молодого парня сразу заприметило начальство - уже тогда он считался асом своего дела, печатал с большой скоростью, обладал красивым радиопочерком.

«ТАМ» - инициалы имени были позывным Трунова в радиоэфире, которые на расстоянии тысяч километров узнавали коллеги-радисты.

Напросились…

Саша и два его товарища мечтали служить в армии. Но, как назло, в армию их не брали - им было всего по 18 (в то время в Красную армию призывались с 21 года).

Тогда, недолго думая, ребята отправили срочную телеграмму с текстом из 70 (!) слов… кому бы вы думали? Наркому обороны СССР маршалу Тимошенко - с просьбой отправить их на службу в Иркутское танковое училище. Через несколько дней им пришла повестка: немедленно явиться на сборный пункт по месту жительства, где уже знакомый военком сказал: «Добились-таки своего, дурачки! Ну, хлебнете теперь каши!». Юные призывники в ответ только улыбались.

Так как жили они на севере, на побережье Охотского моря, навигация была закрыта до июня. Ребята проходили курсы военной подготовки, с нетерпением ожидая первого парохода. Во Владивостоке на сборном пункте Трунова и одного из его друзей определили в радиоразведку, а второго друга - журналиста - в училище политсостава. Но тут началась война…

Со сборного пункта во Владивостоке Трунова отправили радистом в пограничную заставу на оз. Ханка. Жизнь разъединила трех друзей, и, к сожалению, увидеться им уже не пришлось…

Жизнь - как маятник: с Запада на Восток

Неожиданно ночью взвод Трунова (он уже тогда руководил взводом радистов) подняли по боевой тревоге и срочно отправили в Воронеж. В тот момент немцы были уже под Сталинградом, и в Воронеже формировался резервный фронт помощи. Александр Трунов пробыл там чуть больше месяца, а затем вновь был отправлен на Дальний Восток: знаменитая Квантунская армия Японии численностью около миллиона стояла у границ Союза и ежечасно ждала, когда падет Сталинград. Но Сталинград выстоял.

На Дальнем Востоке Александр Максимович прослужил до 43-го. Потом его снова перекинули на запад, под Архангельск, где наши позиции несколько улучшились.

«Радисты и связисты всегда были в первых рядах во время боя, за ними шли медики. Поэтому и гибло нашего брата очень много - вот нас так и перебрасывали», - рассказывал в свое время Александр Максимович. Бои шли ожесточенные, вырванные из часа несколько минут для сна считались за счастье.

Александр ТруновФото: из архива компании

Продолжение войны после Победы

После Ялтинской конференции и решения Сталина оказать США помощь в разгроме Японии войска стали вновь перебрасывать на восток. Все делалось настолько тайно, что никакая разведка не могла уследить: день и ночь шли товарные поезда без остановки. И если для европейской части 8 мая 1945 года война закончилась, то для Дальнего Востока она началась с новой силой. Уже 3 августа Красная армия начала наступление на Маньчжурию - японцы отходили, оставляя за собой минные поля. 16 августа император Маньчжоу-го Пу И был захвачен советскими войсками. Участие в захвате принимал и Александр Трунов, за что был награжден орденом Красной Звезды.

Во время очередного перехода дивизию советских войск атаковали японские бомбардировщики. Взвод Александра Трунова двигался самым первым, бомба упала рядом с машиной. Образовалась воронка, машину подбросило и перевернуло. Александр был серьезно ранен, очнулся уже в захваченном нашими японском госпитале, где врачи боролись за жизни советских солдат на хорошем японском оборудовании. После лечения Трунова как инвалида войны комиссовали. А 2 сентября был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Так закончилась война.

Жизнь в Барнауле

После войны Александр Максимович Трунов вернулся домой, в Котовск, однако необходимость заставила его переехать в Барнаул. Скрывая свою инвалидность (в Советском Союзе инвалидам войны работать было запрещено), ветеран продолжал работу в связи. Начинал начальником смены на Барнаульском телеграфе, потом его пригласили в управление связи, где Трунов проработал до пенсии. Со своей женой Александр Максимович познакомился уже в Барнауле, и с тех пор они не расставались: воспитали дочь, вырастили внука. В 2008 году супружеская чета Труновых отметила бриллиантовую свадьбу - 60 лет счастливой совместной жизни.

В 2010 году Александр Максимович в свои 88 лет бодро передвигался, браво «настукивал» тексты на «морзянке». Умер ветеран войны в 2016 году на 94 году жизни.

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