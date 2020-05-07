Коронавирус в Барнауле, последние новости на 8 мая 2020: число выздоровевших за сутки вновь превысило количество зараженных

По последней информации оперативного штаба на 8 мая 2020 число инфицированных увеличилось еще на 17 человек и составило 605, среди них 65 детей. Новые случаи заболевания обнаружены в Рубцовске – 5 человек, в Змеиногорском и Благовещенском районах – по три, по два зараженных в Барнауле и Рубцовском районе, по одному в Поспелихинском и Родинском районах.

Лидером по числу зараженных по-прежнему остается Змеиногорский район. Там зафиксирован 231 случай. Из них непосредственно в районе – 200, а 31 – в Змеиногорске. В Барнауле зарегистрировано 177 случаев, в Бийске – 46, в Рубцовске и Поспелихинском районе – по 20 человек.

Радует положительная динамика в плане выздоровевших. За прошедшие сутки из больниц выписаны 23 человека - на шесть больше, чем заболевших за день. Общее же число выздоровевших достигло 133.

Количество летальных исходов осталось на прежнем уровне – в регионе зафиксированы три случая. По уровню смертности Алтайский край вошел в тройку регионов Сибири с наименьшими показателями. В регионе 0,5% всех случаев заболевания закончились смертью пациентов. В других субъектах этот процент выше. Так, например, 2,27% – в Республике Хакасия, 2,02% - в Кемеровской области, 1,37% - в Новосибирской. Только два региона Сибири по данным на 8 мая не зарегистрировали ни одного смертельного случая от COVID-19 — это Республика Алтай и Республика Тыва.

В настоящее время на коронавирусную инфекцию обследовано более 36 тыс. человек. Находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 4611 человек. Снято наблюдение почти с 9 тыс. человек.

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