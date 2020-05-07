2020-05-07T15:51:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус 2020. Фельдшерские пункты - как защитные крепости

Десять районов Алтайского края получили антисептики от фонда Александра Прокопьева
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Тамара Васильевна уже больше 15 лет оказывает доврачебную первичную медико-санитарную помощь. Фото: Иван ЗяблицкийТамара Васильевна уже больше 15 лет оказывает доврачебную первичную медико-санитарную помощь. Фото: Иван Зяблицкий
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География распространения опасного вируса в Алтайском крае расширяется практически каждый день. Однако еще остаются районы, не отмеченные на карте красным цветом. Один из чистых - Зональный. На сегодня здесь нет ни одного заболевшего новой коронавирусной инфекцией.

При этом нагрузка на ФАПы значительно увеличилась, в том числе и в поселке Мирном, где проживает полторы тысячи человек. Мирный находится в девяти километрах от Бийска и многие жители поселка ездят на работу в наукоград. При подтвержденных случаях коронавируса, в Бийске очень низкий индекс самоизоляции, это способствует распространению инфекции.

При малейшем недомогании – жители поселка сразу же обращаются к ней. Фото: Иван Зяблицкий

При малейшем недомогании – жители поселка сразу же обращаются к ней. Фото: Иван Зяблицкий

Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом поселка Мирный Тамара Пироженко сегодня работает как на передовой.

-Во-первых, у нас стало больше наблюдений именно за контактными и прибывшими из Москвы и других регионов России, - рассказывает Тамара Пироженко. – Во-вторых, количество обращений к фельдшеру сегодня выросло в разы. В период пандемии пациентов в основном приходится обслуживать на дому.

Тамара Васильевна уже больше 15 лет оказывает доврачебную первичную медико-санитарную помощь. При малейшем недомогании – жители поселка сразу же обращаются к ней. Пациенты отмечают и профессионализм, и ее душевный подход к каждому человеку.

Тамара Васильевна строго соблюдает меры предосторожности. Фото: Иван Зяблицкий

Тамара Васильевна строго соблюдает меры предосторожности. Фото: Иван Зяблицкий

Для того, чтобы защитить себя и своих пациентов от инфекции, Тамара Васильевна строго соблюдает меры предосторожности: защитная маска, одноразовые перчатки, и, конечно, регулярная обработка рук антисептиком. Для нее и других фельдшеров и медсестер, работающих в ФАПах и сельских амбулаториях, фонд депутата Госдумы Александра Прокопьева передал несколько тысяч флаконов с антисептиком. Помощь депутата уже получили 10 сельских районов. В Зональный доставлено почти полторы тысячи флаконов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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