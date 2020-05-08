Алтайские студенты-медики помогают в борьбе с коронавирусом

«Отчаянные» - говорили про медиков, которые бесстрашно шагнули в неизвестность, в борьбу с коронавирусом. К тем, кто отказался помогать больным и написал заявление тоже отнеслись с пониманием.

На их место пришли другие. Кроме того, власти страны пообещали бонусы тем, кто занят в «горячих точках». Попробовать свои силы и заодно оценить профпригодность решилась и студентка 5 курса лечебного факультета АГМУ Татьяна Морозова. По словам девушки, она уже подрабатывает в клинике и когда туда пришло распоряжение командировать сотрудников в Москву, сама вызвалась, хотя до этого сомневалась - не до конца понятно было как будет проходить обучение по дистанционной системе.

edinros22 Сегодня своими эмоциями и моментами работы поделиться Татьяна Морозова - студентка 5 курса лечебного факультета.

- С самого начала не испытывала страха, но понимала необходимость предельной внимательности в обращении со средствами индивидуальной защиты, пришлось многому учиться и очень быстро, поэтому времени на эмоции почти не оставалось, - рассказала Татьяна на странице instagram.com/edinros22.

С переездом в столицу режим труда и отдыха у будущего врача сильно сбился. Смена длится по восемь часов, иногда даже без перерыва. Из-за этого наступает сильное утомление. Теряется связь с реальностью и не понятно где день, а где ночь. Зато опыт бесценный. Но таких как Татьяна Морозова, наверно единицы.

Дело в том, что медицинский университет не имеет права направлять студентов в эпицентры заболеваемости для прохождения практики. Они помогают лишь косвенно.

- Студенты медицинских специальностей должны направляться для прохождения практической подготовки, связанной с оказанием медицинской помощи пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией в условиях стационара, исключительно при их добровольном согласии и оформлении временного трудового договора с медицинской организацией, – заявил накануне министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Проще говоря, студент отправляется в стационар для лечения зараженных COVID-19 исключительно в добровольном порядке и при этом всю ответственность он берет на себя. Сейчас же основная масса ординаторов АГМУ разъехались на практику по городам и районам Алтайского края. В один только Бийск направили около 50 специалистов, так как именно там ощущается сильный дефицит медицинских кадров.

- В рамках практической подготовки обучающихся ординаторы вуза были отправлены в районы и города Алтайского края, большинство которых отправились в те медучреждения, по целевым договорам которых они учатся в АГМУ, - подтверждают в вузе. - Что же касается практической подготовки студентов вуза, то часть из них работают в медучреждениях в качестве среднего и младшего медицинского персонала. И данная работа будет зачтена в качестве практики. Так же практика будет зачтена и волонтёрам-медикам, кто помогает пожилым и малоподвижным людям.

То есть именно в Алтайском крае студенты-медики не задействованы на лечении инфицированных. Они лишь замещают в больницах и поликлиниках тех специалистов, которых призвали на борьбу с COVID-19.

Остальные, кто не нашел себе места в клиниках, проходит практику на дому: они дистанционно получают практические задания и решают их. Такой формат также пойдет в зачет. Некоторые студенты отправились на практику по постоянному месту жительства, то есть в соседние регионы, в Казахстан и т.д.

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