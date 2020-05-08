Подарки ко Дню Победы: Бесплатные телефоны и связь, современные телевизоры и единовременные выплаты

75-летие Великой Победы – событие, к которому начали готовиться за несколько лет до него, но увы, пандемия диктует свои условия. И все же, праздник никто не отменял, ведь ветераны ждут его.

Может показаться, что о главных виновников торжества вспоминают только в канун Дня Победы. Но на самом деле это не так. Некоторые надбавки, подарки и льготы они получают на протяжении всего года. А если это не так, то следует обратиться в компетентные органы за их назначением.

По данным министерства социальной защиты Алтайского края, на сегодняшний день в регионе проживают 648 участников Великой Отечественной войны, 13005 тружеников тыла, 4361 вдов, 196 жителей блокадного Ленинграда, и 251 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.

- День Великой Победы для нас еще один повод, чтобы с теплотой, заботой и вниманием вспомнить фронтовиков, тружеников тыла и других участников событий тех лет. Смею вас заверить, без внимания не останется никто: к каждому ветерану Великой Отечественной войны мы придем и будем с гордостью, теплотой и вниманием чествовать его, вручим персональное поздравление от президента России Владимира Путина и памятный подарок от губернатора Алтайского края Виктора Томенко, - говорит министр соцзащиты края Наталья Оськина.

По ее словам, в настоящее время ветераны войны могут пользоваться 50%-й компенсацией за оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Такое же право есть и у членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Размеры выплат составляют от 3853,44 рубля до 19267 рублей.

Проезд

Ежегодно участникам и инвалидам ВОВ, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и блокадникам предоставляется бесплатный проезд по территории Алтайского края. Также члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и труженики тыла могут приобретать проездные билеты по цене 330 рублей вне зависимости от их полной стоимости.

Если среди инвалидов войны и приравненных к ним лицам есть владельцы личного транспорта, то им предоставляется 50%-я компенсация страховки автогражданской ответственности.

Помимо этого ранее одна из фирм такси Барнаула предоставляла ветеранам свои автомобили для проезда до Мемориала Славы для возложения цветов. В этом году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией услуга временно приостановлена, но не исключено, что она будет доступна после снятия ограничений. Пока же ветеранов призывают отказаться от посещения памятных мест, так как лица старшего возраста находятся в группе риска.

Труженики тыла могут пользоваться скидкой в 50% на проезд в пригородных электричках (в скорых и ускоренных поездах), а также на водном транспорте.

Жилье

Согласно поручению президента РФ, в домах, где проживают инвалиды и ветераны войны, должны проводиться капитальный и текущий ремонты. В этом году краевая казна выделила на эти цели более трех миллионов рублей.

- Из них: по 30 тысяч рублей - на проведение капитального ремонта жилого помещения и по 10 тысяч рублей – на проведение текущего ремонта. Планируется оказать помощь в проведении ремонта жилья у 209 ветеранов, - поясняет Оськина.

Труженики тыла ежемесячно получают денежная выплата в размере 595 рублей, также им компенсируют половину оплаты жилищных и коммунальных услуг. Также в Алтайском крае продолжает действовать программа по обеспечению ветеранов жильем. В этом году новоселье смогут отпраздновать еще восемь воинов.

Выплаты

В честь юбилея Великой Победы участники, инвалиды войны, вдовы, жители блокадного Ленинграда, а также несовершеннолетние узники концлагерей получат единовременную выплату в 75 тысяч рублей. Труженики тыла и совершеннолетние узники – по 50 тысяч.

В этом году с 9 мая участникам войны также начнут дарить сотовые телефоны. В край уже поступило 699 мобильных. Прямо вместе с вручением специалисты помогут выбрать оператора связи. Телефоны будут передаваться в полной «боевой» готовности: в них внесут все важные для ветерана номера. Кстати, связь для них будет совершенно бесплатная.

Помимо этого ветеранам уже начали вручать современные ЖК-телевизоры со встроенным цифровым тюнером. Так что праздничные мероприятия, те, что пройдут не в формате онлайн, они смогут увидеть на экране.

Медицина

Труженики тыла имеют право приобретать лекарства выписанные по рецептам за 50% от их стоимости. А еще государство гарантируем им бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики), а также бесплатное обеспечение другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями лиц, не имеющих инвалидности.

Есть определенные преференции у тружеников и ветеранов и при приеме в медицинских, организациях и ряде других организациях. Как правило, эта информация отдельно выделена на входе, у касс и т.п.

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