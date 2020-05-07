2020-05-07T12:17:32+03:00
Общество

Ученый-энтомолог рассказала, переносят ли комары коронавирус

По прогнозам эксперта кровососущих этим летом на Алтае будет много
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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По прогнозам эксперта кровососущих этим летом на Алтае будет многоПо прогнозам эксперта кровососущих этим летом на Алтае будет многоФото: Олег УКЛАДОВ
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Те, кто честно соблюдает режим самоизоляции, наверное, еще и не заметили появление комаров. А они, между прочим, уже появились. По прогнозу члена Русского энтомологического общества Людмилы Комаровой, этим летом кровососущих будет предостаточно. Многие уже заволновались – а не переносят ли комары коронавирус? Об этом мы и спросили алтайского ученого.

Лишь жужжание и зуд

- Коронавирус тут вообще не опасен. Он намного слабее обычного гриппа и бояться нечего. Комары никак не смогут его переносить, от них лишь одни неприятности – жужжание и зуд, - успокоила жителей Людмила Комарова.

Тем не менее, определенные виды комаров могут переносить опасные заболевания, например, малярию или вирус Зика, но в нашем регионе такие комары не водятся - эти болячки можно лишь привезти из жарких стран.

- У нас очень много людей ездят в Таиланд. Однако вероятность привезти эти заболевания оттуда очень слабая - тысячная доля процента, - добавил эксперт.

Климатические условия в Алтайском крае не позволяют прижиться серьезным заболеваниям. Чтобы комар смог передать заразу своей жертве, необходимо чтобы вегетационный период закончился в слюнных железах. А у наших, так скажем, кровопийц этот период слишком короткий. Кстати, напомним, что на нашу кровь покушаются только самки.

Людмила Комарова не исключила, что в будущем, когда изменение климата в регионе станет заметнее, вопрос заражения опасными заболеваниями от комаров может встать.

Комаров будет много

В этом году, как спрогнозировал специалист, комаров будет много. Уже сейчас можно услышать их раздражающий писк.

- Вода в реках поднимается и образовывается много временных водоемчиков, а это места для выплода комаров. Хотя сейчас и птиц в городе тоже много появилось и это хорошо - они будут истреблять насекомых, - считает Комарова.

Пик комариной активности ожидается в июне, а потом их будет становиться все меньше. Опять же все зависит от дождей, которых в этом году по приметам ожидается немного.

- Была снежная зима, а значит, лето будет теплым и хорошим, - подытожил эксперт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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