2020-05-07T10:49:29+03:00
Происшествия

Какой-то вы маньяк не сексуальный: серийный насильник дважды потерпел фиаско за вечер

Несмотря на провал, барнаульцу грозит реальный срок
Иван ОЛЕКСЮК
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Нападавшего задержали.Нападавшего задержали.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле дважды отсидевший за изнасилования мужчина снова совершил дерзкую, но провальную вылазку. 4 мая он напал на двух девушек, но оба раза получил отпор.

Первый случай произошел у продуктового магазина на пересечении Кавалерийской – Гущина. Девушка оставила машину на парковке, а сама пошла за покупками. Вот только дверь заблокировать забыла. Вернувшись, она вновь села в авто и поехала. Вдруг с заднего сидения кто-то неожиданно схватил ее за шею и волосы.

- Параллельно девушка услышала мужской голос, который начал угрожать за отказ немедленно отвести его за город, - пишет «Unusual Crimes Barnaul».

Жуликом оказался 28-летний местный житель.

Жуликом оказался 28-летний местный житель.

Потерпевшая, конечно, перепугалась до ужаса, но не растерялась. По дороге была заправка, девушка резко завернула на нее, открыла окно и стала звать на помощь, а после и вовсе попыталась выбежать из машины. Жулик, не ожидавший такого поворота, отпустил свою жертву и сбежал.

Тут начинается самое интересное. Спасшаяся женщина и пара случайных свидетелей-полуночников, вызвали полицию и сообщили о происшествии, оставив подробные приметы нападавшего – примерно 30 лет, рост под 180 см, синяя ветровка, черная штаны.

- Задержали его спустя полчаса во дворе дома на Гущина, 199, а пока гвардейцы надевали на него браслеты и паковали в патрульный УАЗик, прозвучала ещё одна ориентировка. Оказывается, около 20 минут назад на Юрина, 305 неизвестный с уже до боли похожими приметами напал сзади на девушку и за волосы попытался утащить в кусты, но вторая жертва тоже смогла вырваться и убежать, - пишет паблик.

Когда похотливого стервеца доставили в полицию, выяснилось, что у 28-летний парня уже две судимости за изнасилование (131 УК РФ). Освободился он только в сентябре прошлого года.

Сейчас он находится в СИЗО, против него возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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