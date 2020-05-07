2020-05-07T10:48:57+03:00
Общество

Как пандемия коронавируса повлияла на предприятия пищевой промышленности Алтайского края

Александр Большаков рассказал, изменилась ли работа предприятий пищепрома и чего стоит ожидать в будущем
САНТАЛОВ Константин
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Поле в Алтайском крае.Поле в Алтайском крае.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Несмотря на пандемию, предприятия пищепрома в Алтайском крае продолжают свою работу, кризиса в этой отрасли нет. Об этом на пресс-конференции 7 мая рассказал начальник управления региона по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.

Работа продолжается

Алтайские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности не попали под действие указа об ограничении деятельности в связи с пандемией коронавируса и не были остановлены. Они отработали период повышенной готовности в штатном режиме, некоторые даже нарастили объем производства. Это связано с тем, что в России возник повышенный спрос на мукомольную и крупяную продукцию. Некоторые предприятия переходили на круглосуточный режим работы.

Злаки. Фото: pixabay.com

Злаки.Фото: pixabay.com

- Все заявки отработаны. На сегодняшний день все предприятия работают в штатном режиме, исходя из тех заявок, которые есть от покупателей, - подчеркнул Александр Большаков.

Он добавил, что на предприятиях был введен режим повышенной готовности, чтобы не допустить распространение коронавируса. Закупили маски, провели работу с сотрудниками, не допускали массовое скопление людей, а на входе все проходят контроль - у работников измеряют температуру. Все это дало положительный эффект.

Дефицита нет

Отвечая на вопрос, возможна ли нехватка продуктов в крае, Александр Большаков отметил, что дефицита, как и кризиса, в пищепроме нет, этого и не прогнозируют. Алтайский край является профицитным по производству продуктов питания. Вывозят как минимум до 80% мукомольно-крупяной продукции, до 70% сыров и другое.

- С точки зрения наличия продуктов питания в крае и Российской Федерации проблем нет. Полки магазинов заполнены и предприятия продолжают выпускать готовую продукцию, - заявил начальник управления.

Что с экспортом

Напомним, ранее в связи с пандемией в России до 30 июня было установлено количественное ограничение по экспорту некоторых культур. В первую очередь речь идет про пшеницу, рожь и кукурузу. Кроме того, по словам Большакова, за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) также запрещен экспорт некоторых товаров: гречневая и манная крупы, гречиха, просо и другое.

- Это также связано с тем, что было необходимо насытить этими продуктами внутренний рынок и обеспечить население РФ этой продукцией в достаточном объеме. Мы видим, что экспорта этих видов нет. Конечно, это негативно сказывается на объеме и сумме экспорта из региона, но в тоже время обеспечивает продовольственную безопасность России, - сказал начальник управления.

Он добавил, что во втором полугодии после снятия ограничений регион намерен восстановить объем поставок агропродукции за рубеж. По итогам года по региональному проекту экспорта продукции АПК планируют достичь показатель в 256 млн долларов.

- Угрозы есть, но они нивелируются теми факторами, что предприятия не потеряли экспортные контракты, а пока отложили, - резюмировал Большаков.

Отметим, что по итогам января и февраля сумма экспорта уже составила 40 млн. Это 16% от плана. В 2019 году в крае превысили плановый уровень экспорта, цифра составляла 286 млн долларов.

Цены на гречиху

Начальник управления сообщил, что рост цен на гречиху остановился около двух недель назад. В начале апреля он был связан с повышенным спросом на готовую продукцию от торговых сетей, оптового звена.

Гречка. Фото: pixabay.com

Гречка.Фото: pixabay.com

Сейчас отпускная цена гречихи составляет около 50 рублей. Все остальное - наценка за перевозку, фасовку и процент торговых сетей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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