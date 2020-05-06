2020-05-06T20:30:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 7 мая 2020: число инфицированных приближается к 600, состояние зараженных детей не вызывает опасений

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Барнауле на 7 мая 2020 года
Анна СЕМИНА
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Число инфицированных в крае стабильно растетЧисло инфицированных в крае стабильно растетФото: Олег УКЛАДОВ
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Коронавирус в Барнауле продолжает распространяться. Согласно последним новостям оперативного штаба на 7 мая 2020 число инфицированных увеличилось еще на 33 человека и составило 588.

А вот положительная динамика в плане выздоровевших пока крайне медленная. За прошедшие сутки из больниц выписали только два человека. Общее же число выздоровевших достигло 110. Из них пять – это дети. Вообще в настоящий момент 43 несовершеннолетних госпитализированы в Центр охраны материнства и детства в Барнауле. Еще двое находятся на лечении в городской больнице №11. Как сообщили в региональном минздраве, самому младшему из них всего четыре месяца, а старшему – 17 лет. К счастью, в большинстве случаев дети переносят болезнь либо в легкой форме, либо вообще бессимптомно.

Обойти стороной печальную статистику тоже нельзя. На сегодняшний день в Алтайском крае от коронавируса погибли три человека. Специалисты регионального Роспотребнадзора говорят родственникам, что кремировать усопших предпочтительнее, однако в том случае, если они настаивают на традиционных похоронах, то им никто этого запретить не может. Однако все же рекомендуется хоронить в закрытых гробах и по возможности минимизировать количество участвующих в церемонии людей.

А тем временем Алтайский край готовится принять вахтовиков с Чаяндинского нефтегазового месторождения, где произошло массовое заражение коронавирусной инфекцией. По данным Роспотребнадзора, на месторождении работают 274 жителей края. Из них 110 заразились COVID-19, 22 находятся под подозрением, а 142 здоровы.

По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора Ульяны Калининой, все вахтовики, которых отправят на самоизоляцию в наш регион – это исключительно наши же земляки и все они здоровы. Количество людей и дата приезда будет названа чуть позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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