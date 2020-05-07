Алтайский эпицентр коронавируса под контролем: как и чем лечат заразившихся в Змеиногорском госпитале

Каждый день в Алтайском крае наблюдается прирост заразившихся коронавирусом. Лидером является Змеиногорский район. По данным на 6 мая здесь зарегистрировано 228 заболевших (всего в регионе – 588). Большая часть из них – сотрудники Корбалихинского рудника. Напомним, в середине апреля на руднике произошла массовая вспышка инфекции. После этого промплощадку закрыли. В данный момент на руднике остались лишь те, кто задействован в непрерывном цикле работы предприятия. Все остальные находятся в больницах, обсерваторе или дома в режиме самоизоляции.

Состояние - удовлетворительное

На 6 мая в Змеиногорской ЦРБ находилось 96 пациентов с COVID-19. Подавляющее большинство из них - сотрудники Корбалихинского рудника. Ряды зараженных постоянно пополняют новые, выздоровевших – отправляют домой. Как нам стало известно, состояние всех пациентов - удовлетворительное.

- Лечение производится в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи и последними методическими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ, - отметила Елена Долженко, главный врач Змеиногорской ЦРБ.

Большая часть пациентов Змеиногорской ЦРБ переносит болезнь легко. Однако врачи в любом случае всегда в полной «боеготовности». Ведь, как отметил на недавней пресс-конференции министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, отсутствие симптомов не говорит о легком протекании заболевания.

- Нередко на третьи-четвертые сутки после госпитализации у больных отмечается развитие вирусной пневмонии. Поэтому залог успешного лечения - своевременная диагностика заболевания, - заявил Попов.

В середине апреля на Корбалихинском руднике произошла массовая вспышка инфекции (фото: минздрав АК)

Кстати, в случае ухудшения здоровья пациентов из Змеиногорской ЦРБ готовы доставить в Рубцовскую городскую больницу № 3, где развернут инфекционный госпиталь.

- В настоящее время мы продолжаем получать антивирусные препараты. Делается это с профилактической целью, - рассказывает горный мастер подземного участка Корбалихинского рудника Ильдар Миннуллин, находящийся на лечении в ЦРБ Змеиногорска. - Надеюсь, что меня в скором времени выпишут из больницы, ведь я чувствую себя отлично!

Побыстрее попасть домой мечтают и другие сотрудники рудника. Многие даже шутят: «Здесь, в госпитале – хорошо, как в санатории, но дома – лучше!». Вот уж точно не поспоришь.

Проблемы с питанием решены

Для того, чтобы пациенты быстрее шли на поправку, в госпитале на базе Змеиногорской ЦРБ им обеспечивают должный уход, своевременное лечение и полноценное питание. И если в первые дни больные жаловались, что недоедают, пища невкусная, порции маленькие, то в последние дни ситуация кардинально изменилась.

- В стационаре центральной районной больницы Змеиногорска я нахожусь с 25 марта, - рассказал изданию «Змеиногорский вестник» проходчик на подземных горных работах Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы» Виктор Наруков. – Питание первые два дня было недостаточным, но после подключения ресурсов АО «Сибирь-Полиметаллы» ситуация улучшилась. Благодаря поддержке предприятия рацион госпиталя, который является диетическим, значительно усилен. В меню есть и мясные блюда, и супы, к чаю выдают кондитерские изделия. В общем, жалоб и нареканий теперь нет. Медицинский персонал учреждения дружелюбен, отвечает на наши вопросы, идет на контакт с пациентами, что немаловажно. Три раза в день у нас проходит медицинский обход, в ходе которого врачи интересуются состоянием здоровья.

То, что ситуация в корне изменилась, подтверждают и фото обеда, сделанные пациентами госпиталя: на столе стоят полные тарелки с пловом, супом, вторые блюда с курицей и сардельками.

Помощь району

Не даром говорят, что беда объединяет. Так как Змеиногорский район стал главной жертвой коронавируса в регионе, многие - от волонтеров до бизнесменов начали помогать местному населению.

Так, правительство Алтайского края выделило Змеиногорскому району 3 миллиона рублей для проведения мероприятий по предотвращению распространения корнавирусной инфекции. В ближайшее время эти средства начнут осваивать, чтобы снизить уровень заболеваемости.

Гуманитарная помощь в рамках Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕФото: пресс-службы правительства Алтайского края

В рамках акции #МыВместе (проходит под эгидой Алтайского центра развития добровольчества, ОНФ, партии "Единая Россия", региональных и муниципальных органов власти) Змеиногорский район получил 5 тонн продуктов, которые в ближайшие дни будут доставлены пожилым людям старше 65 лет и семьям с детьми.

Значительную помощь Змеиногорскому госпиталю оказало и предприятие АО «Сибирь-Полиметаллы» (именно ему принадлежит Корбалихинский рудник – прим. авт.), которое закупило антивирусных препаратов на 500 тысяч рублей.

Защита медиков

Врачи – герои хроник коронавируса. Именно им приходится лицом к лицу сталкиваться и бороться со смертельной инфекцией. Чтобы обеспечить защиту, медперсонал обеспечивают специальными защитными комплектами. Как признаются сами врачи, поначалу они казались очень неудобными – в них даже было трудно дышать. Но сейчас привыкли, приспособились. Не дискомфорт никто не жалуется – главное, оказать помощь пациентам.

Кстати, по данным Минздрава Алтайского края в регионе заготовлено более 11 тысяч защитных комплектов. Причем их поступление происходит ежедневно. Делается это как на федеральные, так и на краевые средства. Большой вклад вносят и коммерческие организации.

Важно!

В настоящее время администрация Змеиногорского района завершается ремонт в здании, где расположится будущий обсерватор. Идет подбор персонала, решается вопрос с организацией питания и проживания. Обсерватор будет предназначен в первую очередь для вахтовиков. В настоящее время с просьбой предоставить место в обсерваторе в районную администрацию обратились уже 9 человек.