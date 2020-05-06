2020-05-06T14:17:07+03:00
Коронавирус Covid-19

«Берите вещи, коронавирус в подарок»: в Рубцовске жители устроили давку в магазине из-за скидок

В городе официально подтверждены 15 случаев заражения коронавирусом
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Давка в Рубцовске. Фото: bespredelrubtsovskaДавка в Рубцовске. Фото: bespredelrubtsovska
Изменить размер текста:

Кому война, а кому мать родная. В Рубцовске в магазине объявили распродажу со скидками в 50%. В результате в минувшие выходные там собралась толпа, началась давка. Попасть внутрь смогли даже не все желающие – часть людей остались на улице.

- Кому - война, а кому - мать родная. Берете вещи, лотерея с получением вируса - в подарок. Через пару недель количество победителей опубликует оперштаб, - комментирует депутат Алтайского Заксобрания Вероника Лапина.

После жалобы горожан на происходящее в магазине приехала полиция, и людей стали запускать ограничено. В администрации Рубцовска, которая имеет полномочия, как лицо ответственное за эпидемиологическую обстановку в городе, ситуацию в момент обращения комментировать не стали, попросив прислать официальный запрос.

Зато делом заинтересовалась полиция.

- Сейчас проводится проверка, подробностей пока нет, выясняем, как такое могло произойти, - прокомментировали в пресс-службе регионального управления МВД.

Оперативно связаться с владельцем магазина не удалось. Есть информация, что он находится в другом городе, с него уже взяла объяснение полиция.

Многие горожане в сети были возмущены произошедшим, а кто-то отнесся к ситуации с юмором:

- «У всех в миг вещи износились...», «Месячный план сделают за день», «А то вдруг в больницу, а они без трусов», – пишут комментаторы.

Кстати, по данным на 6 мая в Рубцовске зарегистрировано 15 зараженных коронавирусом.

Это не первый случай, когда во время пандемии в Алтайском крае устраивают распродажи. В конце марта в Бийске с шумом открыли магазин. Как и в Рубцовске, о рекомендованной дистанции речи не шло - тут бы в глаз не получить от желающих урвать товар.

chp.biyskchp.biysk
Несмотря на запрет массовых мероприятий в ТРЦ "Ривьра" торжественно открывается новый отдел. И как видно на видео, люди не совсем готовы соблюдать карантин, и тем более выдерживать дистанцию Были на открытии?
316 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

После этого случая мэрия Бийска еще раз обратилась к предпринимателям, пригрозив, если после подобных акций заболеют люди – виновников ждет уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Солнечной Поляне опять начались дорожные «войны»
В Барнауле рецидивист убил возлюбленную и сбросил тело в выгребную яму
Барнаулец попытался угнать автомобиль вместе с его хозяйкой
Заринский водитель использовал мат против полицейских
Четыре объекта отремонтировали в Барнауле по нацпроекту
Избитый женой мужчина свалил вину на коня
АлтГТУ – в числе победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов
ВТБ втрое увеличивает лимит на переводы в СБП
В Барнауле создали виртуальную карту по улицам Героев
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 6 мая 2020 года составило 110
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 6 мая 2020 года составило 588
Мужчина на спор поджег новую знакомую
Более 800 пенсионеров и инвалидов получили помощь от волонтеров
Барнаульцев напугал голый буйный мужчина на балконе
Жительницу Барнаула развели на телят
В Барнауле установили мемориальную доску в честь тружеников тыла
Барнаулец обокрал магазин спортивной одежды
В Рубцовске начинается весенняя опрессовка
Рубцовчане устроили давку на магазинной распродаже