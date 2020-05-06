2020-05-06T15:50:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В Алтайском крае из-за коронавируса могут ввести масочный режим

Соответствующее предложение направили в оперативный штаб региона
САНТАЛОВ Константин
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В маскеВ маскеФото: Олег УКЛАДОВ
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Масочный режим планируют ввести в Алтайском крае.Управление Роспотребнадзора подготовило и направило предложение в Оперштаб региона. Об этом на пресс-конференции 6 мая рассказала замруководителя ведомства Ульяна Калинина.

Обязательный масочный режим предполагает ношение медицинских или гигиенических масок в местах массового скопления людей, магазинах общественном транспорте.

Ульяна Калинина напомнила, что во время майских праздников многие жители Алтайского края находились в общественных местах без масок.

Маска Фото: Олег УКЛАДОВ

МаскаФото: Олег УКЛАДОВ

- Говорить о сознательности и ответственности граждан здесь не приходится. Поэтому управлением Роспотребнадзора и вносится предложение на решение оперативного штаба по введению масочного режима, - добавила Калинина.

Она напомнила, что новая коронавирусная инфекция может распространяться как воздушно-капельным, так и контактным путем. Поэтому даже появление одного заболевшего человека в коллективе может привести к заражению других людей. На время майских праздников жителям региона призывают продолжать режим самоизоляции.

Отметим, что эпидситуацию по заболеваемости коронавирусом на территории региона анализируют в ежедневном режиме. Оценивают темпы прироста, причины заболевания и многое другое.

В настоящее время средненедельный темп прироста составляет 7,8%. В среднем по России он равен 7%. За неделю темп прироста колебался от 4 до 10%. Это ниже темпов прироста, которые регистрировали еще полторы-две недели назад.

В маске Фото: Олег УКЛАДОВ

В маскеФото: Олег УКЛАДОВ

-Заболеваемость оценивается ежедневно, соответственно принимаются те или иные решения и выносятся те или иные предложения на уровень оперативного штаба Алтайского края. Там в зависимости от развития эпидситуации будут принимать дальнейшие решения по усилению или отмене каких-либо ограничительных мероприятий, - резюмировала замруководителя краевого управления Роспотребнадзора.

COVID-19 в Алтайском крае

Напомним, число заболевших коронавирусом в Барнауле на 6 мая 2020 года увеличилось на 33 и составило 588 человек.

По данным оперативного штаба Алтайского края, за последние сутки расширилась география распространения COVID-19 в регионе. Впервые зарегистрировано заболевание у трех жителей Ребрихинского и двух жителей Благовещенского районов.

Отметим, что в Алтайском крае уже умерли трое зараженных коронавирусом. У всех этих людей были хронические заболевания, которые изначально протекали тяжело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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