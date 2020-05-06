Коронавирус в Барнауле. Последние новости на 6 мая: зараженный 4-месячный ребенок и подробности смертельных случаев

Коронавирус в Барнауле: согласно последним новостям на 6 мая 2020 года самому младшему зараженному в регионе - четыре месяца. Об этом этом, а также о ситуации с COVID-19 и смертельных случаях на пресс-конференции 6 мая сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в регионе составляет 588 человек. Из числа инфицированных 30% людей - это те, кого обследовали, потому что они контактировали с заболевшими на Корбалихинском руднике. Еще 63% выявили по контакту с другими заболевшими COVID-19 . У всех остальных выявленных зараженных присутствовала определенная клиническая картина, поэтому их и обследовали.

Дети с коронавирусом

В настоящее время 43 ребенка госпитализированы в Центр охраны материнства и детства, еще двое находятся на лечении в горбольнице №11. Самому младшему зараженному - 4 месяца, а старшему - 17 лет.

Отметим, со времени начала пандемии из стационаров в крае выписали пять детей. В подавляющем большинстве случаев несовершеннолетние болеют бессимптомно или в легкой форме.

В больницеФото: Олег УКЛАДОВ

Всего для оказания помощи зараженным детям задействованы более 40 медиков, пять врачей.

Смертельные случаи

Напомним, в Алтайском крае уже умерли трое зараженных коронавирусом. У всех этих людей были хронические заболевания, которые изначально протекали тяжело .

Ранее местная жительница 1946 года рождения скончалась в госпитале на базе барнаульской больницы №5. Она поступила на лечение в в состоянии комы по сопутствующему заболеванию - сахарный диабет. Длительно находилась в критическом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких

- Проводилась интенсивная терапия в условиях инфекционного госпиталя, в реанимационном отделении. По сути дела более двух недель врачи бились за жизнь этой пациентки. Увы, здесь такой исход, и хотелось бы сказать слова соболезнования родным и близким, - отметил Дмитрий Попов.

В алатйской больницеФото: Олег УКЛАДОВ

Все три случая смерти разбирала комиссия, в которой участвовали врачи-инфекционисты, пульмонологи и патологоанатомы.

- В этих трех случаях основным диагнозом, кончено же, была выставлена коронавирусная инфекция. Потому что на фоне этого серьезного заболевания в виде вирусной пневмонии развивались ухудшения состояния по другим заболеваниям. Это и заболевания сердечно-сосудистой системы, и сахарный диабет, и заболевания почек, которые также протекали крайне агрессивно и, увы, приводили к летальным исходам, - сказал министр здравоохранения региона.

Он добавил, что на фоне новой инфекции основные заболевания носили более прогрессивный характер. Врачи одновременно проводили больным интенсивную терапию как по основному заболеванию, так и по сопутствующим. Однако достаточно тяжелое течение болезни не позволило медикам спасти жизни пациентов.

Как хоронят зараженных

Ульяна Калинина сообщила, что при захоронении умерших с COVID-19 предпочтительно кремирование. Но если родственники отказываются от этого, то все проводят в обычном порядке на кладбище. При этом гроб должен быть закрыт, а в церемонии следуют участвовать минимальному количеству людей.

Скорая помощьФото: Олег УКЛАДОВ

Управлении Роспотребнадзора направило рекомендации администрации Барнаула и в другие муниципальные образования Алтайского края.

Напомним, в регионе растет и число выздоровевших от коронавируса. По состоянию на 6 мая 2020 оно выросло до 110 человек. По данным оперативного штаба Алтайского края за прошедшие сутки выздоровели еще два пациента.

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