Сырость, грибок, плесень: на Алтае жители многоквартирного дома боятся оказаться под завалами

Уже несколько лет жильцы дома на улице Кадыковой,12 в Камне-на-Оби борются за свое расселение. Здание признали аварийным, однако переезд в новое жилье откладывается. Тем временем двухэтажка разрушается на глазах, люди боятся за свои здоровье и жизни. В беседе с “Комсомольской правдой” каменцы рассказали, как они выживают в постоянной сырости и почему их проблему до сих пор не решили.

- Опасно не только внутрь заходить, но и просто стоять рядом, так что аккуратнее, будьте внимательны, - рассказывает жительница дома Анастасия Примакова, когда мы подходим к зданию, - гости к нам уже давно не ходят, боятся, потому что в любой момент на голову может упасть кирпич.

В доме на улице Кадыковой,12 в Камне-на-ОбиФото: САНТАЛОВ Константин

И правда, здание выглядит жутко - сверху то и дело осыпаются части стен, не хватает кирпичей и у основания некоторых окон. Выпавшим материалом жильцы заделывают ямы перед подъездом или кладут камни в один ряд неподалеку. Многие окна затянуты пленкой, а из-под крыши чернеет плесень и виднеется сухая трава.

Неприятный запах сырости бьет в нос, как только заходишь в подъезд. Со стен осыпается штукатурка, окна облеплены плесенью, через порванную пленку задувает ветер. С почтовых ящиков осыпается синяя краска, виднеется ржавчина. Жильцы говорят, сколько их не крась, все равно все обсыпается.

В доме на улице Кадыковой,12 в Камне-на-ОбиФото: САНТАЛОВ Константин

“Живем и боимся”

По словам каменцев, их дом признали аварийным в 2016 году, в программу расселения до 2020 года он не попал и поэтому придется ждать минимум до 2023.

Всего в двухэтажке 22 квартиры, одна из них муниципальная. Большинство семей съехали из-за опасений дальнейших разрушений: люди перебрались к родственникам или сняли квартиры.

Сейчас в здании все еще живут 10 собственников, это их единственные квартиры, идти некуда. Предложенное жилье в маневренном фонде, по словам горожан, немногим лучше их аварийного дома. Также каменцы боятся, что в случае, если они туда переедут, их проблемы точно никто не будет решать, а дом так и продолжит разрушаться.

В доме на улице Кадыковой,12 в Камне-на-ОбиФото: САНТАЛОВ Константин

- Остались семьи с детьми, пенсионеры. Живем и боимся, износ дома ведь очень большой - 68%, здание может рухнуть в любой момент, никто не хочет оказаться под завалами, но приходится идти на риск. Мы обращались в прокуратуру, администрацию. Нам сказали, что о проблеме знают, предложили три года ждать расселения. Но ведь дом столько не простит, почему нельзя ускорить эту процедуру? – задается вопросом Анастасия Примакова.

У нее четверо детей, женщина купила квартиру на первом этаже дома в 2013 году под материнский капитал. В первое время особых проблем не было, однако уже через полгода в комнатах стало сыро.

- Квартира угловая, во многих местах грибок и плесень. У моего трехлетнего сына Арсения начались проблемы со здоровьем: постоянно был бронхит. Ученые доказали, что возникновению этой болезни способствует сырость и грибок. Поэтому пришлось съехать, в первую очередь забочусь о детях, - отмечает Примакова.

Проблемы с крышей

Людям, которые живут на втором этаже, не повезло еще сильнее. Квартира Елены Митрошенко как раз сверху, женщина рассказывает, что главная причина сырости и разрушения стены - проблемы с крышей, которые тянутся давно. Ремонт сделали в 2012 году, но этого хватило ненадолго, вскоре опять начались протечки.

- С тех пор беды с кровлей только набирали обороты. Побежало даже у тех соседей, у которых раньше было сухо. В квартирах плесень, грибок, пахнет сыростью, постоянно приходится проветривать, - говорит женщина.

В доме на улице Кадыковой,12 в Камне-на-ОбиФото: САНТАЛОВ Константин

Неоднократно она даже ремонтировала кровлю за свой счет, но и это не помогло.

- Как такового результата нет. Дом уже настолько пропитан влагой, что, сколько эту крышу не делай, стены все равно расходятся и мягкая кровля из-за этого рвется. Кирпич силикатный, и он рвет все, что можно, сплошные мучения. Но если бы не вкладывали свои деньги, то дом уже давно бы полностью рухнул, ведь крышу даже ветром срывало,- резюмирует горожанка.

- В моей квартире также стена сырая, все бежит на кухню, с потолка капает. Ложишься в мокрую постель, встаешь с мокрой, хоть суши, хоть нет. Также гниют полы, два раза по колено проваливался сын, а там сразу земля, не фундамент, - добавляет Юлия, другая жительница дома.

В доме на улице Кадыковой,12 в Камне-на-ОбиФото: САНТАЛОВ Константин

Ночные обрушения

Сырость - не главная сложность, с которой сталкиваются каменцы. За последние месяцы в здании произошло несколько серьезных обрушений, из-за которых людям приходится жить в постоянном страхе.

- Представляете, спишь, а потом внезапно что-то рушится, падает с громким звуком, очень страшно. В марте упала половина стены, сразу оперативно спасать меня приехали пожарные и полиция, представители администрации. Фотографии с места ЧП передали в минстройтранс края. Через неделю разрушилась оконная перемычка, а еще спустя время рухнул козырек. Живу как на вулкане и боюсь за свою жизнь, - делится Елена Митрошенко.

В доме на улице Кадыковой,12 в Камне-на-ОбиФото: САНТАЛОВ Константин

Она живет в квартире вместе с котом и признается, что сейчас даже смотрит телевизор без звука, чтобы в случае подозрительного шума успеть взять питмоца и выбежать на улицу. Митрошенко рассказывает, что многие знакомые, родственники просто боятся приходить к ней в гости.

- Администрация предоставила жилье в маневреном фонде, но я боюсь съезжать, потому что если это сделаю я и другие, то дом останется пустым. Всегда найдется другой, более аварийный, и нам скажут, что раз уже живем, то и ладно. Здесь, в случае чего, может быть, успею выбежать, а если все съедут, то есть вероятность, что не получим вообще ничего, - предполагает Митрошенко.

На чемоданах

Среди жильцов, которые столкнулись со сложностями, и пенсионерка Мария Морозова. У нее в квартире уже давно упакованы вещи, женщина готова съехать в любой момент, она устала ждать этой возможности. От сырости в комнатах отклеиваются обои, на потолке виднеется плесень. Женщина признается, что делать ремонт бесполезно, потому что результат продержится недолго.

- У меня рушится стена со стороны дороги, на окне стоит тазик, потому что вода постоянно капает, а когда дождь, то с потолка сильно течет. Мне уже 71 год, я инвалид, у меня астма, невозможно жить в таких условиях,- признается пенсионерка.

В доме на улице Кадыковой,12 в Камне-на-ОбиФото: САНТАЛОВ Константин

Сейчас ей выделили комнату в гостинице. Женщина живет там во время сильного дождя, потому что боится обрушений.

- Там нельзя готовить, только спать и с голоду помирать. Это как ночлежка, - отмечает женщина.

В гостинице живет еще один человек из этого дома. Он признается, что это неудобно, потому что каждый раз для приготовления пищи приходится возвращаться домой.

- В квартире дышать нечем, очень плохо. Пенсия у меня маленькая, куда пойду? Живу, пока дом не упадет. Мне дали комнату в гостинице, там ни плитки, ни чайника. Это нужно наварить большую кастрюлю каши, унести туда. Поставить на солнышко, чтобы хоть немножко мягче была, - делится другая жительница Нина Михайловна.

Что говорят власти

По словам жильцов, в каменской администрации в курсе их проблемы. Жильцам, у которых есть угроза обрушения крыши, предлагали комнаты в гостинице или жилье в общежитии.

-У нас уже нет веры никому, на словах нам обещают многое, а на деле ничего не меняется. Боимся упустить время и устали надеяться на чудо и бесконечно ждать. Хотим обратиться к губернатору Виктору Томенко, может, хоть он поможет, - говорит Елена Митрошенко.

После обрушений в марте в минстройтранс Алтайского края направили письмо с просьбой передвинуть сроки по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Жители надеются, что в итоге их услышат и расселение пройдет в ближайшее время.

В доме на улице Кадыковой,12 в Камне-на-ОбиФото: САНТАЛОВ Константин

Валерий Басманов, председатель комитета по ЖКХ, строительству и архитектуре администрации Каменского района, в беседе с “Комсомолкой” был лаконичен. Он отметил, что дом является аварийным и посоветовал жильцам подождать. По его словам, всех расселят, как только министерство выделит деньги. Точные сроки пока неизвестны.

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