2020-05-05T15:39:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 6 мая 2020: за пациентами без симптомов наблюдают из единого центра

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 6 апреля 2020 года, самые важные события
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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За пациентами без симптомов наблюдают из единого центраЗа пациентами без симптомов наблюдают из единого центраФото: Олег УКЛАДОВ
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Коронавирус в Барнауле, последние новости на 6 мая 2020: за сутки в крае зарегистрирован 21 новый случай заражения инфекцией. Общее число заболевших достигло 555.

Как сообщили в региональном Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, в большинстве случаев болезнь, по-прежнему протекает бессимптомно. В крае 393 таких пациента. 108 из 555 заболевших выздоровели и отправились домой.

К сожалению, выросло и число умерших из-за вируса. Как и в предыдущих двух случаях, погибшим оказался пожилой человек. Жительница Барнаула 1946 года рождения попала в больницу, будучи в коме. Долгое время она находилась в критическом состоянии. Лечение инфекции осложняли тяжелые хронические заболевания.

На наличие инфекции в регионе обследовали почти 35 тыс. человек. Медики до сих пор наблюдают за 4343 гражданами, снят контроль с 8603 человек.

По информации краевого минздрава, в Алтайском крае начал работать амбулаторный центр мониторинга пациентов с коронавирусом, у которых отсутствуют симптомы болезни. За пациентами наблюдают дистанционно в течение двух недель.

- Ежедневно врач выходит на связь с заболевшим посредством телекоммуникационных технологий, может оценить состояние больного, при необходимости скорректировать терапию. В случае ухудшения состояния пациента врач принимает решение о его госпитализации и вызывает скорую медицинскую помощь, либо о посещении больного участковым врачом. Также врач может зафиксировать факт нарушения мер самоизоляции (пациент не вышел на связь) и сообщить об этом в органы внутренних дел, - рассказали в министерстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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