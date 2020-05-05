Коронавирус в Барнауле, последние новости на 6 мая 2020: за пациентами без симптомов наблюдают из единого центра

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 6 мая 2020: за сутки в крае зарегистрирован 21 новый случай заражения инфекцией. Общее число заболевших достигло 555.

Как сообщили в региональном Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, в большинстве случаев болезнь, по-прежнему протекает бессимптомно. В крае 393 таких пациента. 108 из 555 заболевших выздоровели и отправились домой.

К сожалению, выросло и число умерших из-за вируса. Как и в предыдущих двух случаях, погибшим оказался пожилой человек. Жительница Барнаула 1946 года рождения попала в больницу, будучи в коме. Долгое время она находилась в критическом состоянии. Лечение инфекции осложняли тяжелые хронические заболевания.

На наличие инфекции в регионе обследовали почти 35 тыс. человек. Медики до сих пор наблюдают за 4343 гражданами, снят контроль с 8603 человек.

По информации краевого минздрава, в Алтайском крае начал работать амбулаторный центр мониторинга пациентов с коронавирусом, у которых отсутствуют симптомы болезни. За пациентами наблюдают дистанционно в течение двух недель.

- Ежедневно врач выходит на связь с заболевшим посредством телекоммуникационных технологий, может оценить состояние больного, при необходимости скорректировать терапию. В случае ухудшения состояния пациента врач принимает решение о его госпитализации и вызывает скорую медицинскую помощь, либо о посещении больного участковым врачом. Также врач может зафиксировать факт нарушения мер самоизоляции (пациент не вышел на связь) и сообщить об этом в органы внутренних дел, - рассказали в министерстве.

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