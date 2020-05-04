Всех пассажиров и экипаж самолета посадили на карантин из-за носителя Covid-19

Экипаж самолета, прибывшего 3 мая из Москвы в Горно-Алтайск, а также все пассажиры проведут на карантине две недели. Это связано с выявлением инфицированного, летевшего тем же бортом.

Молодой человек подошел к сотрудникам Роспотребнадзора и пожаловался на плохое самочувствие – у него пропало обоняние, был дискомфорт в грудной клетке и несколько дней держалась температура. При этом он уточнил, что ранее был в контакте с больным коронавирусом.

При проведении лабораторных исследований у 21-летнего пассажира обнаружили коронавирус. Его госпитализировали в специализированный бокс инфекционного отделения БУЗ РА «Центр по профилактике и борьбе со СПИД». Летевших с ним отправили на карантин. Это 44 пассажира (12 из них из Алтайского каря, остальные из республики, плюс экипаж корабля – сколько именно человек не уточняется.

- В течение двух часов после прилета проведена дезинфекция аэропорта, самолета, а также автобуса, на котором пассажиров доставили от самолета к зданию, - сообщает Роспотребнадзор Республики Алтай.

Сейчас в Республике Алтай лабораторно подтверждено 37 случаев заболевания, в том числе по десять – в Турочакском районе и Горно-Алтайске, семь – в Онгудайском районе, шесть – в Усть-Коксинском районе, по два – в Майминском и в Шебалинском районах, сообщает оперативный штаб.