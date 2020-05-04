Водитель в крови и зажат в кабине: на алтайской трассе «Газель» влетела в «Камаз»

На алтайской трассе столкнулись «Газель» и Камаз». ДТП произошло в понедельник, 4 мая, недалеко от Калманки.

- По сообщению очевидца, водитель жив, но он пострадал - весь в крови и зажат в кабине, - пишут свидетели происшествия в групп «Инцидент Барнаул»

Сейчас пострадавший водитель «Газели находится в больнице. 40-летнего мужчину доставили в Калманскую «районку».

- Водителя уже вытащили, там чуть цистерна не улетела с моста... У второй машины нет ползада, и кабина – в хлам, - рассказывает очевидец Стас Штурм.

Как сообщили в региональном управлении МВД, предварительной причиной аварии стала ошибка водителя «Газели».

- Он не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с «Камазом». В настоящее время с травмами различной степени он находится в больнице, - сообщает ведомство.

Ранее краевое МЧС передавало штормовое предупреждение. Согласно прогнозу синоптиков, в Алтайском крае днем 4 мая возможны дожди, усиление ветра до 22 м/с, местами порывы до 27 м/с.