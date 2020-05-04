Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 4 мая 2020 года составило 534

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 4 мая 2020 года снова увеличилось и составило 534. За сутки прирост составил 36 случаев. Большинство из них приходятся на Змеиногорский район – 28 человек, где ранее на руднике произошла вспышка инфекции.

Также шесть случаев выявили в Барнауле, Новоалтайске один заболевший, Тюменцевский район – один случай.

Из общего числа заболевших на 4 мая инфицированным оказался 51 ребенок. 82 пациента выздоровели, шесть из них - за последние сутки.

По-прежнему, почти в половине случаев болезнь протекает бессимптомно. Накануне стало известно о том, что теперь таких пациентов будут лечить на дому.

- Если состояние инфицированного, который находится дома, ухудшается, его немедленно госпитализируют в ковидный госпиталь, - сообщили в региональном Минздраве.

На сегодня картина заболевших по территориям края складывается следующим образом:

Змеиногорский район – 217 (Змеиногорск – 19, Змеиногорский район – 198),

Барнаул – 157,

Бийск – 43,

Поспелихинский район – 19 (Николаевка – 8, Поспелиха – 11),

Павловский район – 11 (Комсомольский – 2, Шахи – 1, Павловск – 5, Новые Зори – 3),

Рубцовск – 8,

Рубцовский район – 8 (Куйбышево – 2 Веселоярск – 5, Новониколаевка – 1),

Немецкий национальный район – 8 (Гальбштадт – 2, Кусак – 5, Подсосново - 1),

Камень-на-Оби – 6,

Горняк – 6,

Новичихинский район – 6 (10 лет Октября – 5, Новичиха – 1),

Тальменский район – 5 (Ларичиха – 1, Тальменка – 2, Наумово – 1, Луговое – 1),

Славгород – 4,

Первомайский район – 4 (Логовское - 2, Березовка – 1, Первомайское - 1),

Новоалтайск – 4,

Третьяковский район – 3 (Староалейское),

Крутихинский район – 3 (Крутиха),

Яровое – 3,

Советский район – 2 (Советское),

Родинский район – 2 (Мирный – 1, Родино – 1),

Тюменцевский район – 2 (Юдиха), ЗАТО Сибирский – 2.

Кулундинский район – 2 (Кулунда -1, Троицк - 1),

Заринск –1,

Бийский район – 1,

Троицкий район – 1 (Троицкое),

Целинный район – 1 (Верх-Марушка),

Михайловский район – 1 (Михайловское),

Романовский район – 1 (Сидоровка),

Егорьевский район – 1 (Первомайское),

Кулундинский район – 2 (Кулунда -1, Троицк - 1),

Алтайский район – 1 (Алтайское),

Усть-Калманский район - 1 (Михайловка).