Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 4 мая 2020 года составило 534
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 4 мая 2020 года снова увеличилось и составило 534. За сутки прирост составил 36 случаев. Большинство из них приходятся на Змеиногорский район – 28 человек, где ранее на руднике произошла вспышка инфекции.
Также шесть случаев выявили в Барнауле, Новоалтайске один заболевший, Тюменцевский район – один случай.
Из общего числа заболевших на 4 мая инфицированным оказался 51 ребенок. 82 пациента выздоровели, шесть из них - за последние сутки.
По-прежнему, почти в половине случаев болезнь протекает бессимптомно. Накануне стало известно о том, что теперь таких пациентов будут лечить на дому.
- Если состояние инфицированного, который находится дома, ухудшается, его немедленно госпитализируют в ковидный госпиталь, - сообщили в региональном Минздраве.
На сегодня картина заболевших по территориям края складывается следующим образом:
Змеиногорский район – 217 (Змеиногорск – 19, Змеиногорский район – 198),
Барнаул – 157,
Бийск – 43,
Поспелихинский район – 19 (Николаевка – 8, Поспелиха – 11),
Павловский район – 11 (Комсомольский – 2, Шахи – 1, Павловск – 5, Новые Зори – 3),
Рубцовск – 8,
Рубцовский район – 8 (Куйбышево – 2 Веселоярск – 5, Новониколаевка – 1),
Немецкий национальный район – 8 (Гальбштадт – 2, Кусак – 5, Подсосново - 1),
Камень-на-Оби – 6,
Горняк – 6,
Новичихинский район – 6 (10 лет Октября – 5, Новичиха – 1),
Тальменский район – 5 (Ларичиха – 1, Тальменка – 2, Наумово – 1, Луговое – 1),
Славгород – 4,
Первомайский район – 4 (Логовское - 2, Березовка – 1, Первомайское - 1),
Новоалтайск – 4,
Третьяковский район – 3 (Староалейское),
Крутихинский район – 3 (Крутиха),
Яровое – 3,
Советский район – 2 (Советское),
Родинский район – 2 (Мирный – 1, Родино – 1),
Тюменцевский район – 2 (Юдиха), ЗАТО Сибирский – 2.
Кулундинский район – 2 (Кулунда -1, Троицк - 1),
Заринск –1,
Бийский район – 1,
Троицкий район – 1 (Троицкое),
Целинный район – 1 (Верх-Марушка),
Михайловский район – 1 (Михайловское),
Романовский район – 1 (Сидоровка),
Егорьевский район – 1 (Первомайское),
Кулундинский район – 2 (Кулунда -1, Троицк - 1),
Алтайский район – 1 (Алтайское),
Усть-Калманский район - 1 (Михайловка).
ИСТОЧНИК KP.RU
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