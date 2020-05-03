Коронавирус в Барнауле, последние новости на 4 мая 2020: бессимптомных больных будут лечить на дому

В Барнауле прошло заседания оперативного штаба по ситуации с коронавирусом. Одна из последних новостей на 4 мая 2020 года – зараженных людей, у которых заболевание протекает в бессимптомной форме, будут лечить амбулаторно. Сейчас такие пациенты находятся в госпитале.

- Для этого создан центр амбулаторного ведения, пока на пять мест – пять врачей. Для них приобрели смартфоны, вывели информационные системы, которые позволяют взаимодействовать с поликлиниками. До двух сотен пациентов мы можем вести, - сказал региональный министр здравоохранения Дмитрий Попов.

Также в Барнауле и Рубцовске круглосуточно работают центры для диагностики внебольничных пневмоний. Скорая помощь теперь везет пациентов не в приемный покой, а в диагностический центр. Только после этого пациент может быть госпитализирован.

Сейчас число зараженных человек в регионе составляет 498, из них 49 детей до 17 лет, выписаны за всё время 76 пациентов, семь из них - за последние сутки. Ранее на границе региона начали работать контрольно-пропускные пункты. Все въезжающим выдаются уведомления о самоизоляции. За два дня выдано почти 2 тыс. таких решений.