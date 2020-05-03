2020-05-03T14:35:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 4 мая 2020: бессимптомных больных будут лечить на дому

Последние новости на 4 мая 2020 года, самые важные события
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Число зараженных человек в регионе составляет 498.Число зараженных человек в регионе составляет 498.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Барнауле прошло заседания оперативного штаба по ситуации с коронавирусом. Одна из последних новостей на 4 мая 2020 года – зараженных людей, у которых заболевание протекает в бессимптомной форме, будут лечить амбулаторно. Сейчас такие пациенты находятся в госпитале.

- Для этого создан центр амбулаторного ведения, пока на пять мест – пять врачей. Для них приобрели смартфоны, вывели информационные системы, которые позволяют взаимодействовать с поликлиниками. До двух сотен пациентов мы можем вести, - сказал региональный министр здравоохранения Дмитрий Попов.

Также в Барнауле и Рубцовске круглосуточно работают центры для диагностики внебольничных пневмоний. Скорая помощь теперь везет пациентов не в приемный покой, а в диагностический центр. Только после этого пациент может быть госпитализирован.

Сейчас число зараженных человек в регионе составляет 498, из них 49 детей до 17 лет, выписаны за всё время 76 пациентов, семь из них - за последние сутки. Ранее на границе региона начали работать контрольно-пропускные пункты. Все въезжающим выдаются уведомления о самоизоляции. За два дня выдано почти 2 тыс. таких решений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Разработчик первого российского быстрого теста на антитела: Даже выздоровевшим от коронавируса надо быть осторожнее
Генеральный директор компании ХЕМА, разработчика и производителя тестов, кандидат медицинских наук Юрий Лебедин в интервью kp.ru - о том, как работают новые тесты и кому имеет смысл проходить их
Новости 24
Почти две тысячи человек въехали в Алтайский край из других регионов
Пришлось выбегать из салона: в Барнауле задымилась маршрутка
«Эвалар» продолжает работу по распоряжению Минпромторга
На Алтае увеличили число патрулей на майские праздники
Коронавирус в Республике Алтай, последние новости на 3 мая 2020: прирост зараженных остановился
Барнаульцы пожаловались на опасный клен
Барнаулец лишил жильцов дома интернета, срезав кабель
В Барнауле вновь продезинфицируют улицы
Большинство пожаров в Алтайском крае происходит из-за сжигания травы
Жители Алтайского края жалуются на грязную воду
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 2 мая 2020 года составило 69
В пригороде Барнаула ремонтируют дорогу на трех участках
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 2 мая 2020 года составило 451
Жительница Барнаула отдала мошеннику более 100 тыс. рублей на спасение сына
Почти полмиллиона рублей выделили на строительство новой школы в Новоалтайске
Число заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 2 мая 2020 года составило 36
В барнаульском зоопарке появился на свет еще один муфлон
В Барнауле вместо частного сектора построят новый квартал с высотками
В Бийске умер почетный машиностроитель России Александр Черемисин
В Бийске сотрудник СИЗО заразился коронавирусом
Алтайские полицейские помогли беременной женщине, у которой начались схватки
На Алтае мужчина облил бензином назойливую гостью и угрожал поджечь
В Барнауле открыли пассажирскую навигацию по Оби
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 1 мая 2020 года составило 56
Молодой человек вынес из алтайского магазина коробку с деньгами
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 1 мая 2020: 41 новый случай заражения COVID-19
Алтайский театр драмы устроит онлайн-показ спектакля по пьесе Островского
Жительницу Алтайского края обманули на крупную сумму при покупке детской коляски
Пропавший в апреле барнаулец погиб