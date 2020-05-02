Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 мая 2020: заражена половина территории края

В Алтайском крае число зараженных COVID-19 составляет 451 человек. Среди них 40 детей в возрасте до 17 лет. За последние сутки выявлено 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Впервые коронавирус подтвержден в Третьяковском районе. Там обнаружено два случая заболевания. Также диагноз подтвердился у 13 человек в Барнауле, у четырех в Бийске, по два случая прибавилось в Рубцовском и Змеиногорском районах, по одному в Новоалтайске, Яровом, Славгороде, Немецком и Кулундинском районах.

В настоящее время больше всего заболевших COVID-19 среди жителей Змеиногорского района – 166 (Змеиногорск – 12, Змеиногорский район – 154), Барнаула – 134 и Бийска – 40. Отметим, что из общего числа 44 случая – завозных, в том числе два – из-за рубежа. 329 случаев – по контакту с заболевшими, 68 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 77 – у заболевших ОРВИ, в 306 случаях – бессимптомное течение.

География распространения

Общая картина распространения короновируса в регионе выглядит так:

Барнаул – 134,

Бийск – 40,

Змеиногорский район – 166 (Змеиногорск – 12, Змеиногорский район – 154),

Поспелихинский район – 19 (с. Николаевка – 8, с. Поспелиха – 11),

Павловский район – 11 (п. Комсомольский – 2, с. Шахи – 1, с. Павловск – 5, п. Новые Зори – 3),

Немецкий район – 8 (с. Гальбштадт– 2, с. Кусак – 5, с.Подсосново - 1),

Рубцовск – 8,

Рубцовский район – 8 (п. Куйбышево – 2 чел., с. Веселоярск – 5, с. Новониколаевка – 1),

Горняк – 6,

Камень-на-Оби – 6,

Новичихинский район – 6 (село 10 лет Октября – 5, с. Новичиха – 1),

Тальменский район – 4 (с. Ларичиха – 1, с. Тальменка – 1, с. Наумово – 1, с. Луговое – 1),

Славгород – 4,

Первомайский район – 4 (с. Логовское - 2, с. Березовка – 1, с. Первомайское - 1),

Крутихинский район– 3 (с. Крутиха), ),

Яровое – 3,

Новоалтайск – 3,

Советский район – 2 (с. Советское),

Кулундинский район – 2 (с. Кулунда -1, с. Троицк - 1),

Третьяковский район – 2 (с. Староалейское),

ЗАТО Сибирский– 2,

Родинский район – 1 (п. Мирный),

Троицкий район – 1 (с. Троицкое),

Целинный район – 1 (с. Верх-Марушка),

Михайловский район – 1 (с. Михайловское),

Алтайский район – 1 (с. Алтайское),

Усть-Калманский район - 1 (с. Михайловка),

г. Заринск –1,

Бийский район – 1,

Романовский район – 1 (с. Сидоровка),

Егорьевский район – 1 (с. Первомайское).

Таким образом, коронавирус обнаружен на половине территории Алтайского края, но при этом число выздоровевших растет.

Динамика прироста снижается

Как сообщает региональный оперштаб, в Алтайском крае снизилась динамика прироста заболевших короновирусной инфекцией и увеличилось число выздоровевших пациентов. За прошедшие сутки из больниц выписаны еще 13 человек. Таким образом, общее число излечившихся составляет 69.

На данный момент в Алтайском крае на короновирусную инфекцию обследовано более 31 тыс.человек. Под медицинским наблюдением находится 2067 человек. Снято с медицинского наблюдения свыше 8 тыс.

Масштабная дезинфекция улиц

В Барнауле в ночь со 2 на 3 мая пройдет очередная дезинфекция улиц. Обработают улицы Трактовую, Дальнюю, Новосибирскую, Мамонтова, Радужную, Ленинградскую, Панфиловцую, Сиреневую, Гридасова, А. Петрова, Г. Исакова, малую Малахова, Покровскую, 2-ой Западную, 42 Краснознаменной Бригады, Солнечную Поляну, Шукшина, Кавалерийскую, В.Кащеевой, Монтажников, Арбатскую, Э.Алексеевой, бульвар Медиков, проезд Северный Власихинский, поспект Космонавтов. Начало работ запланировано на 22:00.

На данный момент всего обработано 114 улиц, в плане – 171 улица вместе с тротуарами.

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