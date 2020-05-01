Коронавирус в Барнауле, последние новости на 2 мая 2020: заболевший сотрудник СИЗО и зараженные COVID-19 в ЗАТО Сибирский

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 2 мая 2020 года выглядят следующим образом - число заболевших COVID-19 в Алтайском крае растет. Впервые зараженных выявили в ЗАТО Сибирский. Кроме того, заболел сотрудник СИЗО в Бийске.

География заболевания

В Алтайском крае число зараженных COVID-19 составляет 423 человека. Среди них 35 детей в возрасте до 17 лет. Впервые коронавирус выявили у двух жителей ЗАТО Сибирский.

Больше всего новых случаев - 19, зарегистрировали 1 мая в Барнауле. Количество заразившихся выросло и в других районах Алтайского края. Добавилось следующее число больных COVID-19: Змеиногорский район – 5, Немецкий район – 3, Павловский район – 2, Рубцовск – 1, Рубцовский район -1, Бийск- 1, Новоалтайск – 1, Яровое – 1, Тальменский район – 1, Славгород – 1, Алтайский район – 1, Усть- Калманский район – 1, Бийский район – 1.

В настоящее время больше всего заболевших COVID-19 - жители Змеиногорского района – 164 (Змеиногорск – 11, Змеиногорский район – 153), Барнаула – 121 и Бийска – 36.

Отметим, что из общего числа 40 случаев – завозных, в том числе 2 – из-за рубежа. 312 случаев – по контакту с заболевшими. Из 423 заболевших: 64 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 71 – у заболевших ОРВИ, в 288 случаях – бессимптомное течение.

Зараженный сотрудник бийского СИЗО

В Бийске у сотрудника СИЗО-2 выявили коронавирусную инфекцию. Его изолировали, а у контактировавших с ним людей два раза брали анализы на COVID-19. Они оказались отрицательным, отметили в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю.

После того, как у сотрудника СИЗО обнаружили коронавирус, в учреждении провели необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. В ведомстве заявили, что проводят ежедневный мониторинг состояния здоровья сотрудников УИС, а также лиц, содержащихся в колониях и следственных изоляторах Алтайского края.

Кроме того, во всех учреждениях УФСИН организованы дополнительные дезинфекционные мероприятия. Обязателен масочный режим для всех людей, входящих на режимную территорию.

Выздоровевших стало больше

По данным на 1 мая, из общего числа зараженных выздоровели и выписаны из медучреждений 56 пациентов, 12 за минувшие сутки.

Под меднаблюдением находятся более 1,5 тыс. человек, снят контроль за состоянием более 7,8 тыс. человек. Всего в Алтайском крае обследовали более 29 тыс. человек.

Продуктов хватает

По данным ежедневного мониторинга спроса, запасов и стоимости в отношении 52 товарных позиций на региональном рынке отмечается стабильный уровень потребительского спроса.

Товары представлены в ассортименте, запасы в достаточном количестве, отмечает управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Бийске сотрудник СИЗО заразился коронавирусом

Мужчину изолировали, а у всех контактировавших с ним людей взяли анализы на COVID-19 (подробнее)