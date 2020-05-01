В Барнауле посадили деревья в честь юбилея Победы
На территории парка "Лесная сказка" и в парке “Изумрудном” 30 апреля высадили по 75 молодых деревьев. Это количество не случайно, акция посвящена юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
Молодые деревца предоставила лесная холдинговая компания «Алтайлес». Работники холдинга вместе с сотрудниками организаций-партнеров высадили победные деревья.
Так компания поддерживает международную акцию «Сад памяти», в рамках которой в России организуют посадки деревьев в память о 27 миллионах воинах, погибших в годы войны.
Кроме того, из-за отмены массовых мероприятий холдинг «Алтайлес» посвящает все деревья, высаживаемые весной в ленточных и приобских борах, 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Это 1 млн сосен, выращенных в собственных питомниках компании. Двухлетние деревья высадят на площади 218 гектаров.
Таким образом, в рамках весенних акций и работ по созданию лесов в регионе появится 1 млн 300 тысяч новых деревьев.
Отметим, что в Алтайском крае акция «Сад Памяти» также пройдет Рубцовске и Камне-на-Оби, сообщает официальный сайт холдинга.
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ИСТОЧНИК KP.RU