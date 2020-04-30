Коронавирус в Барнауле, последние новости на 1 мая 2020: новые заражения COVID-19, работа парикмахерских и пропускной режим на границах региона

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 1 мая 2020 года выглядят следующим образом - число заболевших COVID-19 в Алтайском крае 30 апреля выросло на 34 человека и составило 382 случая инфицирования. Губернатор Виктор Томенко разрешил работать некоторым парикмахерским, а на границах края с соседними регионами ввели пропускной режим.

По данным Оперативного штаба региона, среди 382 зараженных 32 ребенка до 17 лет. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

Из общего числа заболевших 35 случаев – завозных, в том числе 2 – из-за рубежа; 295 случаев – по контакту с заболевшими. Из 382-х заболевших: 49 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 59 – у заболевших ОРВИ, в 274 случаях – бессимптомное течение.

Есть и хорошие новости: всего из больниц выписали 44 вылечившихся человека.

Работа некоторых парикмахерских

Напомним, Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. В список разрешенных видов деятельности включили оказание парикмахерских услуг в помещениях, расположенных на первых этажах зданий и имеющих отдельный обособленный вход. При этом в помещении одновременно должны находиться не более двух клиентов, каждый из них в отдельном кабинете.

Также снят запрет на работу специализированных магазинов непродовольственных товаров, расположенных на первых этажах зданий и имеющих отдельный обособленный вход.

При этом обязательным условием работы таких торговых организаций является соблюдение расстояния между посетителями не менее 1,5 метра. Одновременно в помещении магазина могут находиться не более трех посетителей.

О других нововведениях, которые предусматривает этот документ можно прочесть здесь.

Забронировать номер не получится

С 1 по 10 мая включительно на территории Алтайского края приостанавливается бронирование мест, прием и размещение людей в гостиницах, за исключением граждан, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Кроме того, новый указ главы региона предписывает приостановить бронирование мест, прием и размещение людей в пансионатах, домах и базах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия.

Пропускной режим

С 1 мая серьезно ужесточили режим въезда в Алтайский край, сообщает пресс-служба правительства края.

В частности, всем прибывающим в регион придется пройти строгую процедуру паспортного контроля, получить уведомление Роспотребнадзора о необходимости обеспечить самоизоляцию на 14 дней со дня прибытия в Алтайский край, сообщить о приезде в службу 112.

Со всех гостей края возьмут данные о целях приезда, месте и сроках пребывания. Отдельно отмечается, что грузовой транспорт будет следовать в обе стороны также с проверкой, но без препятствий.

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