Вторая волна паводка придет на Алтай в середине мая

Минувшая зима выдалась на Алтае небывало снежной, из-за этого предстоящий паводок вызывал серьезные опасения. Но, как уверяют специалисты, первая волна уже позади, и завершилась она на удивление безболезненно.

- В Красногорском районе произошло подтопление одного двухквартирного дома, это единственный случай, когда пострадало жилое строение. В остальных случаях – это подтопления приусадебный участков – в Ельцовском, Третьяковском, Тальменском и других районах, - говорит замгубернатора края Игорь Степаненко.

Еще в одном населенном пункте Солтонского района разлилась река и разделила деревню на две половины, одна из них оказалась отрезана от «большой земли».

- Туда были заранее завезены продукты, медикаменты. Там постоянно такая ситуация, поэтому есть лодки и все необходимое, - говорит Степаненко.

Вторая волна может накрыть регион уже в середине мая, а не в конце мая – начале июня, как это случалось обычно. Это связано с нынешней жаркой погодой и интенсивным таянием снега в горах. К тому же, к середине месяца ожидаются дожди. Наиболее сложная обстановка прогнозируется по рекам Чарыш, Ануй, Песчаная, Обь.

- По всей Катуни наблюдается подъем воды. Если Бия и Катунь будут продолжать расти, это приведет к подъему Оби, - говорит чиновник.

Повышенная готовность

На проведение предупредительных мероприятий по паводку в нашем регионе выделили 580 млн рублей. Объем материальных ресурсов – техники, оборудования, дополнительных технически средств – составляет почти 650 млн рублей. Кром этого есть еще резервный краевой фонд в размере 150 млн рублей. Также в бюджетах муниципалитетов есть резервные средства.

Дополнительных денег на противопаводковые мероприятия в этом году не потребовалось. Например, резервные 8 млн рублей, отложенные на взрывные работы, остались не израсходованными – с ситуацией справились стандартными средствами – распилом льда, чернением. Это позволило обеспечить беспрепятственное прохождение льда по рекам.

Больной вопрос

Больной вопрос для края - старая дамба в Курьинском районе. Демидовское наследие, которому стукнуло почти 400 лет, может обрушиться и затопить деревни, а также камнерезный завод.

- Тема находится на особом контроле. В июне прошлого года по этому объекту был объявлен режим ЧС. Это позволило провести целый ряд мероприятий. Сложность обусловлена двумя факторами – дамба являлась объектом культурного наследия, да еще и федеральной собственностью. Ее передали в край, и сегодня эта плотина на балансе муниципалитета, - говорит Степаненко.

На дамбе хотят возвести гидротехническое сооружение, чтобы укрепить существующую плотину. Вся проектно-сметная документация уже готова. А пока конструкцию укрепили, создав временный заслон, мешками с гравием.

Лесные пожары

Еще одна беда, которая нависла над краем – лесные пожары. Сейчас в регионе объявлен строгий противопожарный режим – жителям запрещено сжигать мусор, разводить костры и даже просто выходить в лес, не исключение даже барнаульская трасса здоровья.

Сухая погода стоит около месяца, и только представьте, за это время уже зафиксировано больше 80 лесных пожаров. В прошлом году в это время было зафиксировано всего около 20 случаев.

- Наиболее тяжелая пожароопасная обстановка складывается в горно-колыванском районе. Возникали очаговые пожары в лесах в Первомайском районе. Если говорить по возгоранию травы, проблемы были в Первомайском, Топчихинском, Калманском и Рубцовском районах, - говорит заместитель начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю Андрей Нейман.

Причиной лесных пожаров зачастую становится безответственность людей, к ответственности привлечены уже более 500 человек, их оштрафовали на общую сумму почти 1 млн рублей. Еще 2,5 тыс. граждан отделались замечаниями.

Беда, которой не ждали

В Алтайском крае зарегистрировано 382 случая заболевания Covid-19. Власти выставили на границах с другими регионами кордоны – и ужесточили прохождение региональной границы.

На 11 временных пропускных пунктах с 30 апреля дежурят сотрудники ГИБДД, Росгвардии, Роспотребнадзора. Их задача не пускать туристов, решивших скоротать майские праздники на природе.

- Всем придется пройти строгую процедуру паспортного контроля, получить уведомление Роспотребнадзора о необходимости обеспечить самоизоляцию на 14 дней со дня прибытия в наш регион, сообщить о приезде в службу 112. У всех гостей края будут взяты данные о целях приезда, месте и сроках пребывания в регионе, - сообщает региональный офсайт.

Конечно, никто не будет препятствовать тем, кто ездит между регионами по работе.

- В этом случае человек должен иметь документ от работодателя в произвольной форме, паспорт. Ну и проявить ответственность - минимизировать общение, если есть возможность – воздержаться от поездок. Они будут в базе, будут отслеживаться, - говорит Игорь Степаненко.

По его словам, транзитный транспорт задержан не будет. Пустят и тех, кто едет к нам по объективно важному поводу, например, на похороны.

- Если речь идет о близких или родственниках, никто препятствовать не будет. Но они будут обязаны пройти самоизоляции в течение двух недель, - говорит замгубернатора.

Также въезжающим могут померить температуру или если человек имеет реальные признаки болезни, отправить на обсервацию.