Выдающиеся героические истории с Алтая

В 2020 году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это единственная война в истории нашей страны, которая коснулась абсолютно каждой семьи. За годы ВОВ в сражениях погибло более 27 миллионов человек. Только вдумайтесь в эту цифру! У каждого своя судьба - тяжелая и трагическая.

На фронт из Алтайского края было призвано более 550 тысяч местных жителей. Наш регион дал стране значительно больше Героев Советского Союза, чем другие сибирские регионы. Более 250 уроженцев удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них как мужчины, так и женщины.

В преддверии празднования 75-летия Великой Победы «Комсомольская правда» при поддержке «Ростелекома» решила вспомнить о героях Алтайского края, которые самоотверженно защищали нашу Родину.

По стопам Матросова

К сожалению, истории многих героев из Алтайского края не стали такими же громкими и известными, как подвиг Александра Матросова, но заслуживают не меньшего внимания и уважения.

Закрыл пулемет собою: Владимир Смирнов (1924−1943)

Один из таких героев - уроженец Барнаула Владимир Смирнов. Сын обычного рабочего после окончания 6-го класса пошел работать токарем на станкостроительный завод. На фронт попал в 1943 году. Очень быстро завоевал авторитет и был назначен командиром отделения отдельного лыжного батальона 9-й гвардейской стрелковой дивизии (39-я армия, 1-й Прибалтийский фронт).

Владимир Смирнов

14 ноября 1943 года во время наступления в районе деревни Шумшино (Лиозненский район) Владимир Смирнов закрыл своим телом дуло немецкого пулемета. Благодаря этому подвигу его рота оказалась прикрыта от флангового огня. 4 июня 1944 года старшему сержанту Смирнову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

На родине, в Барнауле, в память о герое установлена мемориальная доска, на заводе, где он работа, - бюст Героя. Также его именем названа одна из улиц краевого центра.

Бросился под танк: Семён Тартыков (1921-1944)

Семен Тартыков родом из Майминского района Горно-Алтайской автономной области. На войне он был снайпером 1-го батальона 12-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка (4-я гвардейская Овручская воздушно-десантная дивизия, 1-й Украинский фронт).

Семён Тартыков

27 января 1944 года ему пришлось участвовать в бою под деревней Балабановка, которую окружили немцы. В тот момент, когда 7 вражеских танков приблизились к линии окопов и появилась угроза прорыва обороны, ефрейтор Тартыков вместе со своим боевым товарищем, вооружившись гранатами, бросились под один из танков. В результате боевая машина и ее экипаж были уничтожены, а остальные вражеские танковые экипажи повернули назад…

13 сентября 1944 года ефрейтору Тартыкову Семёну Владимировичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Подставив себя, спас жизни товарищей: Прокопий Аврамков (1923-1944)

Прокопий Аврамков попал на фронт в 1941 году, как только ему исполнилось 18 лет. До этого молодой человек работал трактористом на своей малой родине - в деревне Покровка Родинского района Алтайского края. На фронте он пробыл чуть более двух лет, участвовал в ожесточенной битве под Москвой, был ранен. А в 1944 году героически погиб.

Прокопий Аврамков

В наградном листе солдата его подвиг описывается так:

«22 января 1944 года в районе деревни Омшары Новосокольнического района Калининской области ( ныне - Псковской области. - Прим. ред.) шел жаркий бой. Отделение Аврамкова, получив боевое задание, смело двигалось вперед на врага. Наступал решающий момент схватки у вражеских траншей. Цепь наступающих готовилась броситься в атаку, но в эту минуту из амбразуры вражеского ДЗОТа беспрерывными очередями ударил пулемет, преграждая путь вперед. С гранатами в руках Аврамков пополз к ДЗОТу. Метнул в амбразуру одну за другой две гранаты, но пулемет не умолкал. Аврамков, чтобы спасти жизнь своих товарищей и обеспечить успех подразделению, подполз вплотную к ДЗОТу и закрыл амбразуру своим телом.

Вражеский пулемет умолк. Бойцы яростно бросились в атаку и выбили противника с занимаемого рубежа. Ценой своей жизни герой Аврамков проложил путь наступающим подразделениям».

4 июня 1944 года сержанту Прокопию Аврамкову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.