Коронавирус в Барнауле, последние новости на 30 апреля 2020: вирус продолжает «захватывать» все больше территорий

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 30 апреля 2020: 24 новых случая заражения инфекцией выявили в Алтайском крае. Теперь число зараженных составило 348, из них 26 – дети до 17 лет. Кроме того, все меньше муниципалитетов в регионе остаются «нетронутыми»: первый заболевший появился в Кулундинском районе.

По данным регионального Оперштаба по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, из больниц уже выписаны 44 человека. Все остальные продолжают лечение на базе инфекционных госпиталей.

По-прежнему, лидером по числу заболевших, остается Змеиногорский район: всего 153 случая, 10 из которых выявили за прошедшие сутки. На втором месте – Барнаул: здесь зарегистрирован 91 случай, семь из них подтвердились в минувшие сутки. И, наконец, Бийск – 30 случаев заражения (плюс три за сутки). 30 случаев от общего числа – завозные, в том числе два – из-за рубежа. Еще 270 случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими.

Важная задача сейчас – установить и обследовать круг контактных лиц. Этим занимаются специалисты краевого управления Роспотребнадзора. Также они следят за дезинфекцией в очагах заражений.

Медики продолжают наблюдение за состоянием почти 1,6 тыс. человек. Контроль сняли с 7,5 тыс. человек. Всего в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано более 25 тыс. человек.

Тем временем, в Змеиногорске, где с 24 апреля действует карантин, семьям с детьми и пожилым людям старше 65 лет доставят гуманитарный груз. Как пишет «Змеиногорский вестник», в район отправлено пять тонн продуктов. В первую очередь, их получат многодетные и малообеспеченные семьи, а также пенсионеры. Списки тех, кому вручат продукты, подготовили социальные службы. До получателей груз дойдет 30 апреля или 1 мая.

А повсеместно в Алтайском крае пока вводить пропуска не планируют. Об этом сообщил министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов на пресс-конференции в правительстве края. По его словам такое решение может принять лишь штаб.

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