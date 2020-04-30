На Алтае спасли далматинца, которого хозяйка приказала повесить на дереве

Вопиющий случай жестокости по отношению к собаке произошел в алтайском селе: мужчина пытался повесить далматинца на дереве. Все это произошло на глазах у местной жительницы и её девятилетнего сына. Мужу свидетельницы живодерства удалось отбить бедное животное. Сейчас собака по имени Макс находится в надежных руках, но издевательства до сих пор дают о себе знать: у бедняги отказали задние лапы.

Задрал козу?

- Понимаете, мне тяжело это рассказывать, увидеть подобную картину – невероятно тяжело. Я реву уже несколько дней, - плача, рассказывает женщина, на глазах которой все произошло. – Я выглянула в окно, а он вешает собаку на дереве. И не просто вешал, а пинал его по морде, по голове. Все это видел мой сын. Муж перебежал, перепрыгнул через забор и отбил у него собаку, а пес лежит, язык высунул, глаза открыл, начались спазмы.

Этим случаем сейчас занимаются барнаульские зоозащитники – собаководы, занимающиеся передержками, которые спасают животных не в первый раз. Они отправились в село, чтобы найти обидчиков породистого пса. По словам зооволонтера Алены Данелян, им удалось выяснить, что собаку вешал вовсе не хозяин, мужчина был лишь исполнителем - заказала этот садизм как раз хозяйка. Поводом для расправы якобы стало то, что собака загрызла единственную во дворе козу. Даже если так, говорят зоозащитники, то далматинец отчаялся на это из-за голода: во дворе, где жил пес, ни будок, ни мисок под воду или еду - нет.

- Хозяева говорят, что он якобы козу задрал, но он не мог, он очень добрый, он бы физически с ней не справился. Он такой умный, все команды знает. Когда мы его спасли, он так подошел к моему ребенку и голову на колени положил, - добавила спасительница пса.

Ни воды, ни еды

Волонтерам удалось найти дом, где проживает владелица пса: забора – нет, еще издали чувствуется неприятный запах. Во дворе - еще несколько собак на привязи: истощенная среднеазиатская овчарка, хаски, крошечная дворняжка и полулысая, явно не от хорошей жизни, шитсу. Недалеко от них стоял и конь в поржавевшем вагончике. Как рассказали волонтеры, ни у одной из собак не было ни будки, ни воды, ни еды. Рядом с домом зоозащитники увидели и растерзанный труп козы с внутренностями наружу. На едкий трупный запах уже слетелись мухи. В этот же момент на глазах у приезжих начало тошнить овчарку. Как выяснилось, до этого она доедала разлагающийся труп скотины.

Когда приехали зоозащитники, хозяйки и ее мужа дома не оказалось, была лишь их 18-летняя дочь, которая рассказала, что далматинца её брат нашел в Барнауле в районе Власихинской улицы и привез к матери в село. Откуда появились другие животные – неизвестно. Соседи рассказывают, что семья не совсем благополучная. Пока родители на заработках в краевой столице, за хозяйством следит их младший, 15-летний сын.

- Мы предложили дочери хозяйки забрать животных. Даже предлагали выкупить, но она отказалась. Я оставила ей свой номер телефона – вдруг передумает, и дальше мы поехали к мужчине, который бил и душил далматинца, - рассказала одна из волонтеров-спасателей Алена.

Самого мужчины дома не оказалось, но, как рассказали волонтерам местные жители, у него есть справка о наличии психического заболевания. Во дворе его дома - ухоженная территория, на которой под солнышком грелись несколько собак. Правда эти питомцы, в отличие от предыдущих, более-менее ухожены, и возле каждой есть по кастрюльке с водой.

- Мы уже собрались уезжать, когда встретили жену этого мужчины. Она пошла на контакт и даже вроде как согласилась передать нам своих собак, но за деньги. Она подтвердила, что животные в том доме, где жил далматинец, постоянно подвергаются насилию, и что хозяйка пса якобы пришла к её мужу в алкогольном опьянении и попросила избавиться от собаки сегодня же. Более того, такие просьбы от неё слышат не в первый раз, - отметила Алена.

Поговорить с женщиной, якобы приказавшей убить пса, все же удалось. В разговоре с зоозащитниками она опровергала свою причастность к этому к насилию. Корреспонденту «Комсомолки» она лаконично заявила: «Да, конечно, больше слушайте их». И закончила разговор, сославшись, что находится на работе.

Судьба собаки

В ближайшее время волонтеры планируют обратиться в правоохранительные органы. Позиция их ясна: «Мы считаем, что нужно срочно изымать животных. Также мы планируем найти далматинцу старых или новых хозяев».

- Собака была жестоко избита, от головы до хвоста по всему телу гематомы. На фоне этого у него отнялись задние лапы. Свозили его в клинику, сдали анализы – нехорошие. Но в данный момент предпринимать ничего нельзя, пока только наблюдаем за его состоянием. 4 мая сдадим повторный анализ, так как есть подозрение на заболевание. Давайте не бросим бедолагу, он только начал верить людям, - пишет Ольга Камнева, в приюте которой сейчас находится далматинец.

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