2020-04-29T09:15:09+03:00
Общество

Стало известно, будут ли в Алтайском крае вводить цифровые пропуска по примеру Москвы

Евгений Зрюмов также сообщил о работе интернет-сервисов в период пандемии коронавируса
САНТАЛОВ Константин
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Женщина в маске.Женщина в маске.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Возможность введения цифровых пропусков в Алтайском крае прокомментировал министр цифрового развития и связи региона Евгений Зрюмов. Об этом, а также о востребованности интернет-сервисов в период самоизоляции жителей края он рассказал на пресс-конференции 29 апреля .

Министр цифрового развития и связи региона сообщил, что сейчас не стоит задачи внедрения цифровых пропусков в Алтайском крае. Это решение может принять только оперативный штаб по коронавирусу, который работает в регионе. Пока таких планов нет.

Женщина в маске в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Женщина в маске в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

При этом всем регионам Российской Федерации поступило поручение президента изучить опыт внедрения цифровых пропусков на примере Московской области. В нашем регионе этот вопрос уже рассмотрели.

- Каждый субъект принимает самостоятельное решение о внедрении той или иной технологии. Мы внимательно все изучили, на текущий момент вопроса не стоит. Это согласованная позиция всего правительства Алтайского края, - подчеркнул Евгений Зрюмов.

Однако все зависит от эпидемиологической ситуации в регионе. В случае ее ухудшения оперштаб изменить свое решение.

Отметим, что число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 29 апреля 2020 года выросло на 24 человека и составило 348 случаев инфицирования. Среди зараженных 26 детей возрастом до 17 лет.

Активны в сети

В период ограничительных мер и самоизоляции жители Алтайского края стали активнее выходить интернет. Количество заказанных федеральных, региональных и муниципальных услуг выросло с 400 до 900 тысяч.

Работа за компьютером. Фото: pixabay.com

Работа за компьютером.Фото: pixabay.com

- Это показало, что жители нашего региона активно используют сайт “Госсуслуги”, могут на нем ориентироваться. Этот инструмент демонстрирует себя как наиболее удобный, - отметил Евгений Зрюмов

Он добавил, что особых перебоев со связью не фиксировали. В первые дни самоизоляции рост потребления трафика составил от 15 до 30% по отдельным провайдерам.

Операторы связи выделили необходимые ресурсы и сопровождали процесс с запасом прочности. По словам министра цифрового развития и связи региона, они оказались готовы, особых проблем не возникало, а сбои устраняли в короткие сроки.

Компьютер. Фото: pixabay.com

Компьютер.Фото: pixabay.com

Напомним, с 13 апреля в Алтайском крае началось дистанционное обучение. Оно имеет четыре формы и в том или ином виде в учебном процессе участвуют все школьники. За три дня работы количество данных, размещенных на “Сетевом регионе”, превысило годовой объем информации, который хранился на платформе раньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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