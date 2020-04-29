Отопительный сезон на Алтае окончен – готовимся к следующему

В Барнауле, Бийске и Рубцовске завершился отопительный сезон. О том, как он прошел, и планах на следующий, рассказал директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

- Осенне-зимний период прошел, в общем, удовлетворительно. В плане подготовки было сделано многое, мы полностью выполнили ремонтную программу – это 59 единиц основного оборудования, меняли котельные, обновляли тепловые сети – в трех городах обновили около 25 километров сетей. Получили паспорта готовности во всех городах присутствия, - говорит Лузанов.

Бой за тепло в домах

Впервые за долгие годы Рубцовск получил паспорт готовности к отопительному сезону. Стоило это колоссальных усилий – потребовалось провести обследования, экспертизы, устранить замечания и предписания Ростехнадзора, которые были выданы еще в 2017 году.

Напомним, Рубцовск стал первым городом в России, который перешел на метод альтернативной котельной. Эта система предполагает формирование тарифа на несколько лет вперед. Просчитываются затраты, после чего устанавливается верхнее значение тарифа. Все это позволяет инвестору вкладывать деньги в обновление системы. В Рубцовск СГК вложила более 2 млрд рублей.

За небольшое время город, где прогнившие трубы рвало от малейшей нагрузки, перерыли так, что улицы стали напоминать поле боевых действий. Это принесло свои плоды – случаев, когда в домах из-за аварий остывали батареи, стало меньше в четыре раза!

В Барнауле также отмечается рост повреждаемости на сетях – в минувшем сезоне произошло 356 аварийных отключений.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Это существенное снижение аварийности, результат, к которому мы шли, и будем дальше работать в этом направлении, - говорит директор Алтайского филиала СГК.

В Барнауле также отмечается рост повреждаемости на сетях – в минувшем сезоне произошло 356 аварийных отключений. Это на 24 процента больше, чем в прошлом отопительном сезоне. Объяснятся это тем, что в конце 2019 года энергетики забрали изношенные муниципальные объекты по второму концессионному соглашению, обязуясь их отремонтировать.

- У нас выросло количество домов и зданий в полтора раза. Было около двух тысяч, стало более трех тысяч. Эти сети нужно приводить в порядок, поэтому и такие цифры по аварийности. Но мы делаем акцент не на количестве повреждений, а на числе потребителей, которые непосредственно почувствовали на себе это ограничение. В этом смысле в Барнауле произошло на 28 процентов меньше относительно прошлого сезона. Также в Барнауле удалось снизить время устранения повреждений, сейчас оно составляет пять часов, - говорит специалист.

Кстати, самое серьезное отключение краевой столицы затронуло больше двух тысяч человек. В один из морозных дней рванула теплотрасса на проспекте Ленина. Повреждение устраняли около 19 часов.

Новый сезон

На подготовку к следующему отопительному сезону запланировано потратить чуть больше 4 млрд рублей. Из них 1,6 млрд составят инвестиций в обновление системы: около 1 млрд пойдет на тепловые сети, еще около 600 млн потратят на объекты генерации.

Деньги будут вкладываться в новые проекты, которые позволят модернизировать систему, снизить теплопотери, укрепить безопасность, в первую очередь, от пожаров на объектах.

- Работы даже больше, чем в прошлом году. В контуре Барнаула нужно отремонтировать 22 участка магистральных сетей, 31- внутриквартальных, 6 участков линии циркуляции горячей воды, а также 63 центральных тепловых пункта. Там будет замена теплового оборудования. Износ на них составляет 98%, - говорит Игорь Лузанов.

В контуре Барнаула нужно отремонтировать 22 участка магистральных сетей, 31- внутриквартальных, 6 участков линии циркуляции горячей воды, а также 63 центральных тепловых пункта.Фото: Олег УКЛАДОВ

Справка

Когда отключат горячую воду в 2020 году

Если раньше горячую воду начинали отключать уже в мае, то в этом сроки сдвинули на июнь – это связано с коронавирусом и режимом самоизоляции, когда жители вынуждены оставаться дома.

Барнаул: контур ТЭЦ-2

Гидравлические испытания пройдут с 15 по 22 июня. Сразу после завершения начнут ремонтировать поврежденные участки и выполнять плановую замену сетей. Завершить работы на этом контуре должны до 6 июля.

Барнаул: контур ТЭЦ-3

Гидравлические испытания, перекладки, ремонты по контору ТЭЦ-3 раньше проводились в мае, в этом году пройдут с 15 июля по 20 июля, а ремонт будет завершен до 3 августа.

Бийск

В Бийске работы пока планируются с 12 мая по 22 июня в три этапа.

Рубцовск

В Рубцовске испытания начнутся в мае, но на горячем водоснабжении это никак не отобразится. Это разные системы снабжения.