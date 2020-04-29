2020-04-29T06:31:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление удаленного обучения на Алтае до 22 мая 2020 года: конец учебного года и военные сборы в новом формате

Как будут учиться школьники на Алтае в мае 2020
Иван ОЛЕКСЮК
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Учебный год завершится удаленно.Учебный год завершится удаленно.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Региональное министерство образования объявило о продлении удаленного обучения до 22 мая 2020 года. На этом учебный год для учеников с первого по восьмой классы закончится.

- Ученики 9 и 11 классов будут учиться и получать консультации до 8 июня, и далее выходят до 31 июля на ОГЭ и ЕГЭ. Десятиклассники с 25 по 29 мая пройдут военные сборы, о формате проведения будет сообщено дополнительно, - рассказала заместитель министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая.

Что касается майских праздников, то тут каждый родитель должен самостоятельно принять решение, будет ли его ребенок учиться с 6 по 8 число. В случае, если школьник учиться не будет, об этом нужно будет уведомить классного руководителя любым удобным способом.

Студенты колледжей и техникумов продолжат дистанционное обучение. Помимо основной программы их будут готовить к государственной итоговой аттестации.

Напомним, по состоянию на 28 апреля 2020 года в Алтайском крае зарегистрировано 324 человека, зараженных коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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