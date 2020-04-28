Коронавирус в Барнауле, последние новости на 29 апреля 2020: 17 местных жителей отправили на карантин после возвращения из Вьетнама, из больниц выписано 6 человек

Распространение коронавируса продолжается в Барнауле. Согласно последним новостям на 29 апреля 2020 года число инфицированных достигло 324 человека, в том числе 22 ребенка. За последние сутки было зарегистрировано 14 новых случаев заболевания COVID-19.

Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле по состоянию на 29 апреля 2020 года вновь увеличилось. По данным оперативного штаба за сутки из больниц выписаны еще шесть человек. Таким образом, общее число излечившихся составляет 35 человек.

География распространения коронавируса выглядит так:

Барнаул – 84,

Бийск – 27,

Горняк – 6,

Заринск –1,

Змеиногорский район – 143 (Змеиногорск – 4, Змеиногорский район – 139),

Крутихинский район – 3 (с. Крутиха),

Камень-на-Оби – 5,

Михайловский район – 1 (с. Михайловское),

Немецкий район – 2 (с. Гальбштат),

Новичихинский район – 5 (село 10 лет Октября),

Новоалтайск – 1,

Павловский район – 8 (п. Комсомольский – 2, с. Шахи – 1, с. Павловск – 4, п. Новые Зори – 1),

Первомайский район – 4 (с. Логовское - 2, с. Березовка – 1, с. Первомайское - 1),

Поспелихинский район – 14 (с. Николаевка – 8, с. Поспелиха – 6),

Родинский район – 1 (п. Мирный),

Романовский район – 1 (с. Сидоровка),

Рубцовск – 7,

Рубцовский район – 5 (с. Веселоярск – 4, с. Новониколаевка – 1),

Советский район – 2 (с. Советское),

Троицкий район –1 (с. Троицкое),

Целинный район – 1 (с. Верх-Марушка),

Егорьевский район – 1 (с. Первомайское),

Яровое – 1.

Из 324-х заболевших 44 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 44 – у заболевших ОРВИ, в 236 случаях – бессимптомное течение. Выписаны за сутки 6 человек, всего выздоровело - 35.

Отдыхать на майских праздниках лучше дома

В региональном управлении по развитию туризма и курортной деятельности предупредили о том, что в настоящее время в Алтайском крае ограничены все виды отдыха и туризма. Приостановлена работа турбаз, гостевых и «зеленых» домов, а также других видов туробъектов до 1 июня. Им запрещено принимать и размещать гостей. Это касается и санаториев.

Проводить выходные в палаточных городках в управлении тоже не рекомендуют. Это считается нарушением режима самоизоляции. Не получится и погулять в лесу, так как в крае установлен противопожарный режим.

Нарушителям придется заплатить штраф. Так тех жителей, которые будут выезжать на отдых, несмотря на запрет, размер штрафа составит от одной до 30 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена – от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей.

Вернулись из Вьетнама

Из Вьетнама в Алтайский край вернулись 17 человек. Они прилетели в составе группы жителей сибирских регионов из аэропорта г. Камрань.

Ближайшее время они проведут на самоизоляции. Тех, кто может сидеть на карантине в домашних условиях, доставили по месту проживания. Остальных поместили в обсерваторе на базе санатория «Сосновый бор», расположенном в Первомайском районе.

Людям выдали предписание и памятку о прохождении карантина. На это период они будут находиться под наблюдением медиков, а соблюдение самоизоляции будет контролировать полиция.

Если в течение двух недель у вернувшихся людей коронавирус не выявят, то им разрешат вернуться к привычной жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Эксперты алтайского Росреестра рассказали, как коронавирус повлиял на рынок недвижимости региона

Несмотря на пандемию жители Алтайского края продолжают покупать и продавать жилье (подробнее)