Эксперты алтайского Росреестра рассказали, как коронавирус повлиял на рынок недвижимости региона

В связи с коронавирусом общее число заявлений, поданных в Росреестр, снизилось, однако ведомство продолжает работать в штатном режиме. Об этом,а также о том, как проходят сделки на рынке недвижимости на пресс-конференции 28 апреля рассказали замруководителя Управления Росреестра по Алтайскому краю Елена Саулина и Елена Бандурова.

Работа в обычном режиме

- Все государственные регистраторы на рабочих местах. Они проводят кадастровый учет, регистрацию прав в установленные законом строки. Каких-то срывов, задержек сроков у нас нет, - подчеркнула Елена Бандурова.

При этом за время ограничительных мер и режима самоизоляции увеличилось количество поданных документов в электронном виде. Обычно их число составляло 15-20%, то сейчас показатель доходит до 40% от общей цифры.

Каждую неделю поступает около 1500 - 2 000 таких заявлений. Основная часть - банки, нотариусы, органы власти и местного самоуправления. Портал работает стабильно, все заявки успевают отрабатывать.

Елена Бандурова отметила, что иногда от горожан поступают жалобы. В каждом случае обращение рассматривают и стараются помочь.

Также продолжает работать комиссия по оспариванию кадастровой стоимости. Уже провели 6 заседаний, некоторые в дистанционном режиме. Уже рассмотрели 101 заявление. Из общего числа обращений 70% решались в пользу заявителя.

Сделки с недвижимостью и льготная ипотека

Эксперты отметили, что несмотря на то, что число обращений уменьшилось, все сделки с объектами недвижимости также проводят в рабочем режиме. Обращения поступают как в письменном, так и в электронном виде.

Напомним, в России стартовала государственная программа льготной ипотеки со ставкой до 6,5%. Она распространяется только на новостройки. В Алтайском крае один человек уже получил такой жилищный кредит.

- Документы подавали в электронном виде. Регистрация была проведена очень быстро, буквально в течение одного часа. Насколько мы знаем, это вообще первая сделка в России с использованием такой льготной ставки, - заявила Елена Бандурова.

Пока других обращений по таким ипотекам не было. Однако в Россреестре сообщили, что если пакеты документов будут поступать, то регистрацию проведут в кратчайшие сроки.

Всего за первый квартал провели регистрацию более 10 тыс. ипотек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 3%.

Проверки отложили

Проведение проверок соблюдения требований земельного законодательства приостановили до 1 мая на всей территории Алтайского края. Речь идет как о физических, так и о юридических лицах и органах местного самоуправления.

Кроме того, до конца 2020 года исключили все плановые проверки в отношении юридических лиц.

- В этом году управление не будет проводить проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Не только относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, но и других. Ограничения не касаются граждан и органов местного самоуправления, - сказала Елена Саулина

Проведение проверок в мае будет зависеть от эпидобстановки в регионе. Если будет необходимость, то некоторые проверки в отношении граждан также могут исключить.

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