Коронавирус в Барнауле, последние новости на 28 апреля 2020: новые выписанные и границы на замок
Распространение коронавируса продолжается в Барнауле. Согласно последним новостям на 28 апреля 2020 года число инфицированных достигло 311 человек. Из них у одного диагноз лабораторно пока не подтвержден, но у медиков есть все основания полагать, что пациент заражен – клинические проявления подтверждают наличие заболевания.
В целом за последние сутки было зарегистрировано 27 новых случаев заболевания COVID-19. Из них к географии распространения добавились Немецкий и Романовский районы. Более детальный список выявленных инфицированных выглядит следующим образом:
Барнаул – 81,
Бийск – 25,
Горняк – 6,
Заринск –1,
Змеиногорский район – 141 (Змеиногорск – 4, Змеиногорский район – 137),
Крутихинский район – 3 (с. Крутиха),
Камень-на-Оби – 5,
Михайловский район – 1 (с. Михайловское),
Немецкий район – 1 (с. Гальбштат),
Новичихинский район – 4 (село 10 лет Октября),
Новоалтайск – 1,
Павловский район – 7 (п. Комсомольский – 2, с. Шахи – 1, с. Павловск – 4),
Первомайский район – 4 (с. Логовское - 2, с. Березовка – 1, с. Первомайское - 1),
Поспелихинский район – 12 (с. Николаевка – 8, с. Поспелиха – 4),
Родинский район – 1 (п. Мирный),
Романовский район – 1 (с. Сидоровка),
Рубцовск – 6,
Рубцовский район – 5 (с. Веселоярск – 4, с. Новониколаевка – 1),
Советский район – 2 (с. Советское),
Троицкий район –1 (с. Троицкое),
Целинный район – 1 (с. Верх-Марушка),
Яровое – 1.
Из 310-ти заболевших у 39 – выявлена внебольничная пневмония, у 42 – ОРВИ, в 229 случаях болезнь протекает бессимптомно. При этом, по данным оперативного штаба, выписались из больниц уже 29 человек, в том числе три ребенка.
Выхода нет
Уже с этого дня на трассах, ведущих из Алтайского края в соседние регионы, будут организованы пункты пропуска. Пока они будут действовать в формате наблюдения: у въезжающих выборочно будут спрашивать цель визита, но уже с 1 мая такие КПП начнут действовать в полную силу.
- С 1 мая введем более жесткие меры - по принципу Кемеровской области: Алтайский край будем закрывать. Задаем вопросы людям, насколько сильно им надо уехать, и информируем, что если они пересекают границу, то по возвращении им будет вручено постановление Роспотребнадзора о двухнедельной самоизоляции с последующим контролем со стороны краевой медицины и органов внутренних дел, как будто они прилетели из-за границы, - уточнил правила губернатор Виктор Томенко.
Так что если срочно надо выехать в другой регион и вернуться без жестких последствий, то это стоит сделать в ближайшие дни.
Не получится уехать из Барнаула и по воздуху: авиакомпании опубликовали обновленное расписание полетов до конца мая. Отмены идут практически по всем направлениям. Проще назвать числа, когда еще есть шанс вылететь. Впрочем, некоторые даты на вторую половину мая в ту же Москву еще открыты. По всей видимости перевозчики надеются, что ситуация нормализуется и отпускной сезон все же удастся открыть.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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