Коронавирус в Барнауле, последние новости на 28 апреля 2020: новые выписанные и границы на замок

Распространение коронавируса продолжается в Барнауле. Согласно последним новостям на 28 апреля 2020 года число инфицированных достигло 311 человек. Из них у одного диагноз лабораторно пока не подтвержден, но у медиков есть все основания полагать, что пациент заражен – клинические проявления подтверждают наличие заболевания.

В целом за последние сутки было зарегистрировано 27 новых случаев заболевания COVID-19. Из них к географии распространения добавились Немецкий и Романовский районы. Более детальный список выявленных инфицированных выглядит следующим образом:

Барнаул – 81,

Бийск – 25,

Горняк – 6,

Заринск –1,

Змеиногорский район – 141 (Змеиногорск – 4, Змеиногорский район – 137),

Крутихинский район – 3 (с. Крутиха),

Камень-на-Оби – 5,

Михайловский район – 1 (с. Михайловское),

Немецкий район – 1 (с. Гальбштат),

Новичихинский район – 4 (село 10 лет Октября),

Новоалтайск – 1,

Павловский район – 7 (п. Комсомольский – 2, с. Шахи – 1, с. Павловск – 4),

Первомайский район – 4 (с. Логовское - 2, с. Березовка – 1, с. Первомайское - 1),

Поспелихинский район – 12 (с. Николаевка – 8, с. Поспелиха – 4),

Родинский район – 1 (п. Мирный),

Романовский район – 1 (с. Сидоровка),

Рубцовск – 6,

Рубцовский район – 5 (с. Веселоярск – 4, с. Новониколаевка – 1),

Советский район – 2 (с. Советское),

Троицкий район –1 (с. Троицкое),

Целинный район – 1 (с. Верх-Марушка),

Яровое – 1.

Из 310-ти заболевших у 39 – выявлена внебольничная пневмония, у 42 – ОРВИ, в 229 случаях болезнь протекает бессимптомно. При этом, по данным оперативного штаба, выписались из больниц уже 29 человек, в том числе три ребенка.

Выхода нет

Уже с этого дня на трассах, ведущих из Алтайского края в соседние регионы, будут организованы пункты пропуска. Пока они будут действовать в формате наблюдения: у въезжающих выборочно будут спрашивать цель визита, но уже с 1 мая такие КПП начнут действовать в полную силу.

- С 1 мая введем более жесткие меры - по принципу Кемеровской области: Алтайский край будем закрывать. Задаем вопросы людям, насколько сильно им надо уехать, и информируем, что если они пересекают границу, то по возвращении им будет вручено постановление Роспотребнадзора о двухнедельной самоизоляции с последующим контролем со стороны краевой медицины и органов внутренних дел, как будто они прилетели из-за границы, - уточнил правила губернатор Виктор Томенко.

Так что если срочно надо выехать в другой регион и вернуться без жестких последствий, то это стоит сделать в ближайшие дни.

Не получится уехать из Барнаула и по воздуху: авиакомпании опубликовали обновленное расписание полетов до конца мая. Отмены идут практически по всем направлениям. Проще назвать числа, когда еще есть шанс вылететь. Впрочем, некоторые даты на вторую половину мая в ту же Москву еще открыты. По всей видимости перевозчики надеются, что ситуация нормализуется и отпускной сезон все же удастся открыть.

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