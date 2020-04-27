Будут ли жителей Змеиногорска проверять на коронавирус из-за массовой вспышки на Корбалихинском руднике

У многих заразившихся коронавирусом сотрудников Корбалихинского рудника болезнь протекала бессимптомно. Чтобы снизить риск новых заражений COVID-19 в Змеиногорске дополнительно обследуют всех, кто за последние 10 дней обращался в больницы с признаками ОРВИ. Об этом на пресс-конференции 27 апреля сообщил Дмитрий Попов, министра здравоохранения Алтайского края.

Зараженные работники рудника

По последним данным, на Корбалихинском руднике выявили 142 сотрудника, которые либо инфицированы коронавирусом, либо имеют клинические проявления.

Известно, что первый заболевший, сотрудник подрядной организации, 31 марта приехал на рудник из Республики Башкортостан и жил в общежитии. 10 апреля его госпитализировали с диагнозом «Внебольничная пневмония». При лабораторном обследовании 17 апреля у мужчины подтвердили COVID-19.

Скорая помощь.Фото: Олег УКЛАДОВ

Дмитрий Попов отметил, что на первом этапе у сотрудников болезнь протекала без симптомов или напоминала легкую простуду. Из 142 инфицированных сотрудников рудника у 31 выявлена пневмония. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Отметим, что сейчас на промплощадке Корбалихинсокго рудника трудятся только специалисты, задействованные в непрерывном цикле работы предприятия. Все остальные находятся в лечебных учреждениях, обсерваторе или дома в режиме самоизоляции. Лабораторные исследования будут проводить по клиническим показаниям.

-На сегодняшний день промплощадка закрыта. Въезд и выезд сотрудников, которые там находятся, запрещен. Они будут находится на территории до завершения всех мероприятий. За ними также будет вестись медицинское наблюдение. При необходимости проведут повторное лабораторное обследование, - добавила Ульяна Калинина, замруководителя краевого управления Роспотребнадзора.

Она подчеркнула, что осуществляется контроль за выполнением предписаний, которые управление Роспотребнадзора выдало выдал АО "Сибирь-Полиметаллы”.

На Корбалихинском руднике до выявления коронавируса работали 599 человек. Отметим, что всего у предприятия "Сибирь-Полиметаллы" три рудника и две обогатительные фабрики на территории Алтайского края.

Обследование всех людей с симптомами ОРВИ

На руднике работали как вахтовики, так и местные жители из Змеиногорска. Поэтому в городе дополнительно будут обследовать всех, кто обращался в больницы с признаками ОРВИ в последний десять дней (с момента вспышки коронавирусной инфекции). Всего это 73 человека, их данные известны.

Кроме того, чтобы снизить риски заражения коронавирусом людям, которые получают лечение гемодиализом, рекомендуют госпитализацию в больницу Рубцовска.

Также создали единую базу круга контактных лиц, это предупреждает занос инфекции в лечебное учреждение.

Как именно лечат пациентов

Полностью перепрофилирована змеиногорская ЦРБ. По словам Попова, весь персонал понимает уровень опасности,с которым они сталкиваются, но продолжают работать.

Напомним, В ЦРБ имеется 100 койко-мест и шесть мест для тяжелобольных с возможностью подключения таких пациентов к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщили в министерстве здравоохранения Алтайского края.

В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

Также в Змеиногорск направили дополнительную группу медиков краевого уровня, резервный запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.

Оказывать помощь коллегам будут терапевты, пульмонолог, инфекционист.

Госпитализировать сюда будут пациентов с бессимптомной формой и с легкой степенью тяжести течения заболевания, со средней тяжестью течения – в городскую больницу №3 Рубцовска, тяжелых – в Городскую больницу №5 Барнаула.

-Сегодня полноценная работа уже проводится, медицинская помощь оказывается. Мы предоставил достаточное количество лекарственных препаратов, дополнительно укомплектовали средствами индивидуальной защиты, - отметил министр здравоохранения региона.

Район закрыт на карантин

Как мы уже писали, С 24 апреля в Змеиногорском районе ввели строгий режим карантина. Всем проживающим на территории муниципалитета запрещено покидать жилище без крайней необходимости: когда требуется неотложная медицинская помощь или существует прямая угроза жизни и здоровью.

Также населению позволено выходить за продуктами и в аптеку, выгуливать домашних животных не дальше 100 метров от дома, выносить мусор и ухаживать за недееспособными.

На границах с районом выставили блокпосты, работают санпропускники. Сотрудники полиции и представители Роспотребнадзора проверяют документы у желающих проехать на соседнюю территорию.

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