Питбуль откусил хозяйке руку и сбежал: собаку застрелили полицейские

В Горно-Алтайске питбуль набросился на свою хозяйку и начал ее рвать - покалечил одну руку и оторвал другую. Женщину спасло то, что рядом оказались люди.

Собака жила в частном доме вместе с семьей. Как уверяют знакомые пострадавшей, незадолго до этого случая в гости к заводчице приходил племянник, она закрывала собаку, чтобы та не напугала гостя, и нечаянно прищемила ей голову. Наверное, животное затаило обиду и в тот момент, когда, хозяйка пришла кормить пса, тот на нее кинулся.

Сейчас 52-летняя женщина находится в больнице. По словам заведующего отделением травматологии и ортопедии Республиканской больницы Василия Захарова, состояние пациентки оценивается как стабильно-тяжелое. Оторванную руку врачи спасти не могли – на ней не осталось живого места, неизвестно, удастся ли сохранить вторую конечность из-за жутких ран, оставленных зубами.

Питбуль убежал на улицу, пострадавшей женщине вызвали скорую. На поиски собаки, которая могла покалечить людей, отправились сотрудники полиции вместе с дочерью пострадавшей женщины, Когда животное нашлось, стражи порядка в соответствии со своими полномочиями пристрелили животное.

Комментарий специалиста

Александр Кузнецов, старший инспектор кинологической службы УФСИН России по Алтайскому краю:

«Собаки могут напасть, защищая свое место в «стае»

- Любая собака, если заниматься ее воспитанием, не будет представлять угрозы. Собаки -стайные животные, как их дикие предки волки. Живя в семье из пяти человек, собака будет слушаться только одного из них, а может и вообще никого не слушаться, считая себя самой сильной особью. Представьте, что ее границы четко не обозначены и тут кто-то пытается понизить ее статус, отобрав еду, согнав с кресла или заперев в комнате. Собака может взбунтоваться и проявить агрессию. Или нападение может быть спровоцировано поведением человека в конкретный момент. Конечно, собаки могут запомнить, что однажды их «обидели», но для агрессии нужно будет что-то еще. Животные не способны вынашивать план холодной мести, но какой-то поступок человека (возможно, безобидный с его точки зрения) может стать последний каплей.