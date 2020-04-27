Алтайский край полностью закрывает границы из-за коронавируса

В Алтайском крае вводят пропускной режим. Об этом 27 апреля на аппаратном совещании заявил губернатор Виктор Томенко. Такие меры необходимы из-за большого количества желающих отметить майские праздники на Алтае.

В настоящее время на всех дорогах межрегионального значения оборудуют пропускные посты. До пятницы 1 мая 2020 года они будут работать в наблюдательном режиме. Сейчас сотрудники пропускных пунктов считают, сколько людей едет в край и обратно. Также изучают цели въезда и проверяют документы. Однако с 1 мая введут более жесткие меры.

– Мы задаем вопросы людям, насколько сильно им надо уехать, и информируем, что если они пересекают границу, то по возвращении им будет вручено постановление Роспотребнадзора о двухнедельной самоизоляции с последующим контролем со стороны краевой медицины и органов внутренних дел, как будто они прилетели из-за границы, – рассказал Виктор Томенко.

Таким образом, с 1 мая 2020 года выезжая из региона, по возвращении жителям придется пережить двухнедельную изоляцию. Такой же режим уже введен в Кемеровской области и Республике Алтай. В планах – закрыть Новосибирскую область.

Дежурить на постах будут сотрудники ГИБДД, полицейские, сотрудники Роспотребнадзора, представители Роcгвардии и органов местного самоуправления.

Напомним, что число заболевших коронавирусом в Барнауле на 27 апреля 2020 года достигло 311. За последние сутки выявлено 27 новых случаев инфицирования.

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